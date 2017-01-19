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    Нацбанк признал НК Банк неплатежеспособным

    (обновлено: )3310
    В пресс-службе НБУ сообщили, что более 85% акций банка "Народный капитал" принадлежит лицам, ни одно из которых не является владельцем существенного участия в банке.
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк признал неплатежеспособным  банк "Народный капитал" (НК Банк) в связи с непрозрачностью структуры акционеров, сообщает пресс-служба НБУ.

    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.
    Радио Голос Столицы/Скриншот
    Полховский о падении гривны и работе НБУ

    "На сегодня более 85% акций банка принадлежит лицам, ни одно из которых не является владельцем существенного участия в банке. Единственным владельцем существенного участия в банке является Валерий Макаренко (14,24%), который получил ​​существенное участие с нарушением закона без согласования Национального банка, через длительное время был лишен права голоса. В течение 2016 году до Национального банка было подано несколько пакетов документов для согласования существенного участия как его акционерам, так и третьим лицам. По этим пакетом документов Национальный банк принял решение о запрете приобретения существенного участия через неудовлетворительность финансового состояния заявителей и невозможность подтверждения источников происхождения их средств", — сообщили в НБУ.

    16 января 2017 года банк подал документы на ликвидацию, НК Банк передан временной администрации ФГВФЛ, которая должна будет выплатить возмещение его вкладчикам. По оценкам НБУ, гарантированная сумма по вкладам составляет около 11 млн грн в НК Банке.

    Ранее сообщалось, что Национальный банк принял решение об отнесении к неплатежеспособным "Платинум Банка", входящего во вторую двадцатку по объему активов.  "Платинум Банк" по результатам диагностического обследования в 2016 году должен был обеспечить положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года.

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