Члены Совета НБУ получают в 10 раз больше, чем президент - эксперт

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Как показывает экспертиза Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства, банк "Михайловский" необоснованно признали неплатежеспособным. Как известно, после того, как банк "Михайловский" приобрел права требования у компании "Инвестиционно-расчетный центр", НБУ признал его неплатежеспособным, поскольку обязательства банка перед физлицами увеличились, а нагрузка на Фонд гарантирования выросла до 2,6 миллиардов гривен.

Комментируя ситуацию с банком "Михайловский", ректор Международного института бизнеса, экс-заместитель главы НБУ Александр Савченко в эфире радиостанции Голос Столицы отметил, что многие решения Нацбанка не являются правильными.

"Посмотрите, например, на решение выплатить огромные зарплаты членам Совета НБУ. За 25-летнюю историю члены Совета не получали никогда гонораров. А сейчас за месяц они получают несколько тысяч гривен, то есть зарплату, в 10 раз больше, чем министры или президент. Вопрос, это случайность? Уже можно говорить об отставке не только правления НБУ, но и Совета НБУ. И в таких условиях, конечно, ситуация с банком "Михайловский" выглядит как нормальная. Таких проблем очень много", — заявил Савченко.

Ранее стало известно, что месячная зарплата председателя совета Национального банка Украины Богдана Данилишина составляет почти 155 000 грн, а членов Совета – 138 500 грн.