наверх
17.01.201702:23
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37- 0.13
  • USD27.72+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Члены Совета НБУ получают в 10 раз больше, чем президент - эксперт

    Тема:

    Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан (167)

    (обновлено: )36
    Ректор Международного института бизнеса, экс-заместитель главы НБУ Александр Савченко в эфире "ГС" заявил, что многие решения Нацбанка не являются правильными.
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Как показывает экспертиза Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства, банк "Михайловский" необоснованно признали неплатежеспособным. Как известно, после того, как банк "Михайловский" приобрел права требования у компании "Инвестиционно-расчетный центр", НБУ признал его неплатежеспособным, поскольку обязательства банка перед физлицами увеличились, а нагрузка на Фонд гарантирования выросла до 2,6 миллиардов гривен.

    Экс-владелец Михайловского: моему сыну в школе сказали, что банк ограбил я
    Канал Ukrainian Life в Youtube
    Экс-владелец "Михайловского": моему сыну в школе сказали, что банк ограбил я

    Комментируя ситуацию с банком "Михайловский", ректор Международного института бизнеса, экс-заместитель главы НБУ Александр Савченко в эфире радиостанции Голос Столицы отметил, что многие решения Нацбанка не являются правильными.

    "Посмотрите, например, на решение выплатить огромные зарплаты членам Совета НБУ. За 25-летнюю историю члены Совета не получали никогда гонораров. А сейчас за месяц они получают несколько тысяч гривен, то есть зарплату, в 10 раз больше, чем министры или президент. Вопрос, это случайность? Уже можно говорить об отставке не только правления НБУ, но и Совета НБУ. И в таких условиях, конечно, ситуация с банком "Михайловский" выглядит как нормальная. Таких проблем очень много", — заявил Савченко.

    Ранее стало известно, что месячная зарплата председателя совета Национального банка Украины Богдана Данилишина составляет почти 155 000 грн, а членов Совета – 138 500 грн.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Вице-президент США Джозеф Байден
    Прощальный визит Байдена в Украину
    На месте крушения самолета Boeing 747-400 под Бишкеком
    Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    Общественный деятель, правозащитник Николай Ляхович
    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Смена власти в США