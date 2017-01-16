Ни один банк-зомби не оживал после введения временной администрации – эксперт

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Банк "Михайловский" необоснованно признали неплатежеспособным. Такие выводы сделали эксперты Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства имени академика Бурчака.

После того, как "Михайловский" приобрел права требования у компании "Инвестиционно-расчетный центр", НБУ признал его неплатежеспособным. Указывалось, что обязательства банка перед физлицами выросли, а нагрузка на Фонд гарантирования выросла до 2,6 миллиардов гривен.

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Однако, как отметила экспертиза, НИИ частного права и предпринимательства, банк, согласно договору, приобрел только права требования. Статус должника перед физлицами, которые заключали договора с компанией, он не получил, а соответственно, обязательства банка перед физлицами не увеличивались.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал в в эфире радиостанции Голос Столицы член совета Национального банка Украины Василий Фурман.

(публикуется на языке оригинала)

Ви ознайомилися з експертизою, яка визначила, що зобов'язанні "Михайлівського" перед фізособами не збільшилися, і відповідно, рішення про визнання банку неплатоспроможним було необґрунтованим?

– Я читав, як, мабуть, і всі, в ЗМІ про те, що дійсно, є якась експертиза, і з великою ймовірністю можу сказати, що вона куплена.

Я розумію просто, що колишні власники банку "Михайлівський" готуються до якихось судових рішень, і в якійсь мірі вони формують цю базу для того, щоби судитися. Але, як на мене, знову ж таки, я говорю не як член ради НБУ, як експерт більшою мірою, про те, що підстав для того, щоби вести тимчасову адміністрацію в банк "Михайлівський" було занадто багато. І не йшлося лише про те, що там якимось чином порушилися нормативи щодо залучення коштів на депозити фізичних осіб, на вклади.

Йшлося про те, що там видавалися кредити пов'язаним особам, тобто в основній масі корпоративний портфель був сформований на кредити підприємствам, пов'язаним з акціонерами банку "Михайлівський". Були також і інші порушення. І це, зрозуміло, що, дивіться, знову ж таки, якби все було чисто в цього банку, то чому б цей банк, наприклад, в останній день перед введенням тимчасової адміністрації продавав свій кредитний портфель якимось стороннім фірмам.

Ви говорите, що з великою долею вірогідності ця експертиза є купленою. НБУ збирається якимось чином це доводити?

– Цю експертизу купували колишні акціонери банку "Михайлівський". Я можу просто так, з великою ймовірністю думати про те, що вони це роблять для того, щоб йти до суду – це перше.

По-друге, просто треба розуміти, що щодо колишніх власників банку "Михайлівський" є ціла низка кримінальних справ сьогодні. І для того, щоби в якійсь мірі себе захищати, вони такі документи купують. І я не думаю, що це буде один з тих документів. Тобто ще будуть, можливо, інші документи. Тому що, на жаль, в нашій державі дуже багато чого можна купувати, і потім на біле казати чорне або навпаки.

Як довести, що експертиза є купленою?

– Остаточну крапку в будь-якому спорі має поставити український суд. І яке рішення прийме український суд, воно так і буде правильним.

Але ще не було ні одного, скажімо так, випадку, коли, якщо НБУ вводив тимчасову адміністрацію і направляв банк на ліквідацію, то не один із банків-зомбі не оживав. Тобто не буде вживати, і НБУ сьогодні політика така, безкомпромісна.

Якщо є порушення, якщо банк не виконує вимоги щодо докапіталізації, якщо є порушення нормативів щодо кредитування пов'язаних осіб, значить, банк є неплатоспроможним. І як раз щодо банку "Михайлівський", там, як на мене, було найменше підстав, щоб цей банк працював.

Були величезні підстави щодо того, щоби все-таки визнавати цей банк неплатоспроможним. Експертиза ж пов'язана з тим, що в останній день на рахунки банку "Михайлівський" було перекинуто більше мільярда коштів понад 14 тисяч фізичних осіб. Тобто вживу ці кошти не перекидалися. Це просто в пасив банку кинулися немов би ці рахунки, а в актив кинулися липові, безцінні, як називають їх цінні папери. От і все.

Чи можливо, що в разі, якщо суд визнає цю експертизу достатньо об'єктивною, переглянуть статусу банку "Михайлівський"?

– Я зараз говорю як експерт. І я не думаю, що цю експертизу зараз хтось саме буде її оскаржувати. Йдеться про те, що колишні власники, акціонери, збирають якісь документи для того, щоби йти або показувати правоохоронним органам, тому що я вам говорив про те, що там є карні справи.

Карні справи, ще раз, і по цьому епізоду, і по продажу кредитного портфелю, і щодо незаконного виведення з-під банку дуже багатьох об'єктів нерухомості, які пов'язані з колишніми акціонерами. Так, там є якийсь інформаційний зміст просто, але ще раз повторюю, те, що там було порушення законодавства, воно було. Остаточне рішення поставить суд.

Але я чомусь думаю про те, що все рівно ті люди, які довели банк до банкрутства, понесуть законну відповідальність.

Відомо, коли будуть судові засідання щодо "Михайлівський"?

— Тут же питання зараз не до НБУ навіть, а питання як раз у судовій системі. Тобто сьогодні тисячі справ і НБУ, і ФГВ передані до правоохоронних органів, до судової системи України.

Президент України більше року назад, здається, ініціював прийняття закону про посилення відповідальності і акціонерів банків, і правління банків, наглядових рад банків щодо доведення банків до банкрутства. Закон не працює. Судова система не працює. Тобто матеріали передаються, але, на жаль, ця реформа судової системи – це також є одна з першочергових, коли треба, відверто кажучи, суддів практично всіх змінити, щоби в Україні працював і закон, і порядок був.

Можете нагадати, як зазвичай приймаються рішення щодо неплатоспроможності банку?

– Є відповідні нормативні документи, згідно з якими має функціонувати кожний банк. Зрозуміло, що якщо банк порушить той чи інший норматив, правління банку це розглядає, і приймається рішення щодо віднесення банку до неплатоспроможних, вводиться тимчасова адміністрація в цей банк.

Тобто на засідання розглядається рішення про неплатоспроможність?

– Це рішення комплексне. Це колегіальне рішення. Більше того, НБУ підписуючи відповідні угоди з кожним з комерційних банків, як правило, давав термін на докапіталізацію банків. Як правило, цей термін міг складати до трьох років.

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І щодо банку "Михайлівський", там теж така історія неоднозначна. Тобто спочатку НБУ вірив колишнім акціонерам і підписував також відповідні угоди, і колишні акціонери банку "Михайлівський" давали зобов'язання, що вони докапіталізують банк, що вони ті кредити, які вони видавали самі собі, вони їх погасять перед банком. А потім в останній день, я пам'ятаю, це була п'ятниця, коли вони виводили активи з банку "Михайлівський", коли вони кидали ці депозити, які вони залучали у фінансових компаніях. А в понеділок НБУ, коли це все побачив, зразу ж ввів тимчасову адміністрацію.

Ранее эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко и финансовый аналитик Ярослав Колесник в эфире "ГС" прокомментировали махинации в банке "Михайловский" и пояснили, почему перед обманутыми вкладчиками должен отвечать и НБУ.