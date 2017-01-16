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    Точка зрения

    Ни один банк-зомби не оживал после введения временной администрации – эксперт

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    Член совета НБУ Василий Фурман в эфире "ГС" заявил, что бывшие акционеры банка "Михайловский" купили экспертизу относительно того, что банк необоснованно признан неплатежеспособным.
    Василий Фурман
    inpress.ua

    РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

    Банк "Михайловский" необоснованно признали неплатежеспособным. Такие выводы сделали эксперты Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства имени академика Бурчака. 

    После того, как "Михайловский" приобрел права требования у компании "Инвестиционно-расчетный центр", НБУ признал его неплатежеспособным. Указывалось, что обязательства банка перед физлицами выросли, а нагрузка на Фонд гарантирования выросла до 2,6 миллиардов гривен. 

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    Однако, как отметила экспертиза, НИИ частного права и предпринимательства, банк, согласно договору, приобрел только права требования. Статус должника перед физлицами, которые заключали договора с компанией, он не получил, а соответственно, обязательства банка перед  физлицами не увеличивались. 

    Сложившуюся ситуацию прокомментировал в в эфире радиостанции Голос Столицы член совета Национального банка Украины Василий Фурман.

    (публикуется на языке оригинала)

    Протест вкладчиков лопнувшего банка Михайловский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Продан, но не куплен? Темная история банка "Михайловский"

    Ви ознайомилися з експертизою, яка визначила, що зобов'язанні "Михайлівського" перед фізособами не збільшилися, і відповідно, рішення про визнання банку неплатоспроможним було необґрунтованим?

    – Я читав, як, мабуть, і всі, в ЗМІ про те, що дійсно, є якась експертиза, і з великою ймовірністю можу сказати, що вона куплена. 

    Я розумію просто, що колишні власники банку "Михайлівський" готуються  до якихось судових рішень, і в якійсь мірі вони формують цю базу для того, щоби судитися. Але, як на мене, знову ж таки, я говорю не як член ради НБУ, як експерт більшою мірою, про те, що підстав для того, щоби вести тимчасову адміністрацію в банк "Михайлівський" було занадто багато. І не йшлося лише про те, що там якимось чином порушилися нормативи щодо залучення коштів на депозити фізичних осіб, на вклади. 

    Йшлося про те, що там видавалися кредити пов'язаним особам, тобто в основній масі корпоративний портфель був сформований на кредити підприємствам, пов'язаним з акціонерами банку "Михайлівський". Були також і інші порушення. І це, зрозуміло, що, дивіться, знову ж таки, якби все було чисто в цього банку, то чому б цей банк, наприклад, в останній день перед введенням тимчасової адміністрації продавав свій кредитний портфель якимось стороннім фірмам.

    Экс-владелец Михайловского: моему сыну в школе сказали, что банк ограбил я
    Канал Ukrainian Life в Youtube
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    Ви говорите, що з великою долею вірогідності ця експертиза є купленою. НБУ збирається якимось чином це доводити? 

    – Цю експертизу купували колишні акціонери банку "Михайлівський". Я можу просто так, з великою ймовірністю думати про те, що вони це роблять для того, щоб йти до суду – це перше. 

    По-друге, просто треба розуміти, що щодо колишніх власників банку "Михайлівський" є ціла низка кримінальних справ сьогодні. І для того, щоби в якійсь мірі себе захищати, вони такі документи купують. І я не думаю, що це буде один з тих документів. Тобто ще будуть, можливо, інші документи. Тому що, на жаль, в нашій державі дуже багато чого можна купувати, і потім на біле казати чорне або навпаки.

    Як довести, що  експертиза є купленою? 

    Юрий Прозоров
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    – Остаточну крапку в будь-якому спорі має поставити український суд. І яке рішення прийме український суд, воно так і буде правильним. 

    Але ще не було ні одного, скажімо так, випадку, коли, якщо НБУ вводив тимчасову адміністрацію і направляв банк на ліквідацію, то не один із банків-зомбі не оживав. Тобто не буде вживати, і НБУ сьогодні політика така, безкомпромісна. 

    Якщо є порушення, якщо банк не виконує вимоги щодо докапіталізації, якщо є порушення нормативів щодо кредитування пов'язаних осіб, значить, банк є неплатоспроможним. І як раз щодо банку "Михайлівський", там, як на мене, було найменше підстав, щоб цей банк працював. 

    Були величезні підстави щодо того, щоби все-таки визнавати цей банк неплатоспроможним. Експертиза ж пов'язана з тим, що в останній день на рахунки банку "Михайлівський" було перекинуто більше мільярда коштів понад 14 тисяч фізичних осіб. Тобто вживу ці кошти не перекидалися. Це просто в пасив банку кинулися немов би ці рахунки, а в актив кинулися липові, безцінні, як називають їх цінні папери. От і все.

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    Чи можливо, що в разі, якщо суд визнає цю експертизу достатньо об'єктивною, переглянуть статусу банку "Михайлівський"? 

    – Я зараз говорю як експерт. І я не думаю, що цю експертизу зараз хтось саме буде її оскаржувати. Йдеться про те, що колишні власники, акціонери, збирають якісь документи для того, щоби йти або показувати правоохоронним органам, тому що я вам говорив про те, що там є карні справи. 

    Карні справи, ще раз, і по цьому епізоду, і по продажу кредитного портфелю, і щодо незаконного виведення з-під банку дуже багатьох об'єктів нерухомості, які пов'язані з колишніми акціонерами. Так, там є якийсь інформаційний зміст просто, але ще раз повторюю, те, що там було порушення законодавства, воно було. Остаточне рішення поставить суд. 

    Але я чомусь думаю про те, що все рівно ті люди, які довели банк до банкрутства, понесуть законну відповідальність.

    Відомо, коли  будуть судові засідання щодо "Михайлівський"? 

    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.
    Радио Голос Столицы/Скриншот
    Полховский о падении гривны и работе НБУ

    — Тут же питання зараз не до НБУ навіть, а питання як раз у судовій системі. Тобто сьогодні тисячі справ і НБУ, і ФГВ передані до правоохоронних органів, до судової системи України. 

    Президент України більше року назад, здається, ініціював прийняття закону про посилення відповідальності і акціонерів банків, і правління банків, наглядових рад банків щодо доведення банків до банкрутства. Закон не працює. Судова система не працює. Тобто матеріали передаються, але, на жаль, ця реформа судової системи – це також є одна з першочергових, коли треба, відверто кажучи, суддів практично всіх змінити, щоби в Україні працював і закон, і порядок був. 

    Можете нагадати, як зазвичай приймаються рішення щодо неплатоспроможності банку?

    – Є відповідні нормативні документи, згідно з якими має функціонувати кожний банк. Зрозуміло, що якщо банк порушить той чи інший норматив, правління банку це розглядає, і приймається рішення щодо віднесення банку до неплатоспроможних, вводиться тимчасова адміністрація в цей банк.

    Тобто на засідання розглядається рішення про неплатоспроможність?

    – Це рішення комплексне. Це колегіальне рішення. Більше того, НБУ підписуючи відповідні угоди з кожним з комерційних банків, як правило, давав термін на докапіталізацію банків. Як правило, цей термін міг складати до трьох років. 

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    І щодо банку "Михайлівський", там теж така історія неоднозначна. Тобто спочатку НБУ вірив колишнім акціонерам і підписував також відповідні угоди, і колишні акціонери банку "Михайлівський" давали зобов'язання, що вони докапіталізують банк, що вони ті кредити, які вони видавали самі собі, вони їх погасять перед банком. А потім в останній день, я пам'ятаю, це була п'ятниця, коли вони виводили активи з банку "Михайлівський", коли вони кидали ці депозити, які вони залучали у фінансових компаніях. А в понеділок НБУ, коли це все побачив, зразу ж ввів тимчасову адміністрацію.

    Ранее эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко и финансовый аналитик Ярослав Колесник в эфире "ГС" прокомментировали махинации в банке "Михайловский" и пояснили, почему перед обманутыми вкладчиками должен отвечать и НБУ.

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