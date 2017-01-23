ЕК: Британия, выйдя из ЕС, выйдет и из торговых соглашений союза

КИЕВ, 23 янв – РИА Новости Украина. Великобритания выйдет из торговых соглашений, в которых она состояла как член Евросоюза, покинув ряды членов ЕС, сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Когда страна покидает Евросоюз, она выходит и из торговых соглашений ЕС, в которых она состояла, будучи членом ЕС", — добавил сказал он.

При этом вести переговоры о заключении самостоятельных соглашений о свободной торговле страна может лишь после выхода из ЕС.

"Переговоры по соглашениям о свободной торговле находится в компетенции Евросоюза. Вести (самостоятельные – ред.) торговые переговоры (страны ЕС – ред.) могут только после выхода из союза", — сказал он на брифинге в понедельник.

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила ранее, что итоговый документ по Brexit должен получить поддержку в обеих палатах британского парламента. Мэй рассчитывает, что параллельно с обсуждением условий выхода будет подготовлен план для выстраивания будущих отношений Британии и ЕС, который потом будет реализовываться поэтапно. Таким образом, непосредственный процесс Brexit может продлиться несколько лет после завершения переговоров.