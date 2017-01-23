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    ЕК: Британия, выйдя из ЕС, выйдет и из торговых соглашений союза

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    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (399)

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    Пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас отметил, что вести переговоры о заключении самостоятельных соглашений о свободной торговле Великобритания может лишь после выхода из ЕС.
    Здание Евромиссии в Брюсселе, Бельгия. 5 мая 2015 г.
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 23 янв – РИА Новости Украина. Великобритания выйдет из торговых соглашений, в которых она состояла как член Евросоюза, покинув ряды членов ЕС, сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

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    REUTERS Toby Melville
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    "Когда страна покидает Евросоюз, она выходит и из торговых соглашений ЕС, в которых она состояла, будучи членом ЕС", — добавил сказал он.

    При этом вести переговоры о заключении самостоятельных соглашений о свободной торговле страна может лишь после выхода из ЕС.

    "Переговоры по соглашениям о свободной торговле находится в компетенции Евросоюза. Вести (самостоятельные – ред.) торговые переговоры (страны ЕС – ред.) могут только после выхода из союза", — сказал он на брифинге в понедельник.

    Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила ранее, что итоговый документ по Brexit должен получить поддержку в обеих палатах британского парламента. Мэй рассчитывает, что параллельно с обсуждением условий выхода будет подготовлен план для выстраивания будущих отношений Британии и ЕС, который потом будет реализовываться поэтапно. Таким образом, непосредственный процесс Brexit может продлиться несколько лет после завершения переговоров.

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