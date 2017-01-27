РФ и США ведут переговоры по Донбассу без участия Украины - Якубин

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Украина должна принимать участие в заключении соглашений между Россией и США. В частности, касающихся безопасности страны и событий в Донбассе. Так считает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Она заявила: "Поскольку мы говорим о будущем нашей страны, мы не хотим быть исключены из переговоров. Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим принимать в этом участие".

Означает ли заявление Зеркаль, что президент США Дональд Трамп в попытке улучшить отношения с Россией, может исключить Киев из переговоров по Донбассу, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Алексей Якубин.

"МИД — в чем его специфика работы? Оно работает по дипломатическим каналам, то есть такие вещи, как правило, если они не состоялись, не становятся частью медиа-политики. Если есть такое заявление, то это свидетельство того, что уже какие-то вещи, связанные с тем, что Москва и Вашингтон ведут переговоры без участия Украины, действительно происходят. Я думаю, что мы можем говорить, что это интервью является в определенной степени подтверждением того, что такие переговоры действительно идут", — заявил Якубин.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.