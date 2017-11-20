Китай в шаге от решения стать первой в мире страной безналичного расчета

РИА Новости Украина

Почти полторы тысячи лет назад Китай изобрел бумажные деньги. В VII веке во время правления династии Тан торговцы стали рассчитываться между собой бумажными расписками, оставляя металлические монеты на хранение доверенным лицам. А в Х веке во время правления династии Сун Song возникла нехватка меди для чеканки монет. И тогда было решено начать выпуск государственных бумажных денег. Удивительно, но в наше время Китай снова приносит в мир денежные инновации. Весьма вероятно, что страна первой в мире полностью откажется от наличных денег.

В крупных городах Китая было всегда немало попрошаек. Они ходили с жестяными баночками, в которых было немного мелочи. Гремя этой мелочью, они привлекали к себе внимание. Особенно любили подходить к иностранцам, в надежде, что западные толстосумы щедро отсыпят им денег. Правда, как правило эффект был противоположный: иностранец пугался, и, чтобы скорее отделаться от бродяги, бросал: извини, нет с собой налички. Однако теперь такой номер не пройдет. Нищие носят на шее распечатанный QR-код, а иногда наклеивают его прямо на те самые жестяные баночки. Поэтому каждый может просканировать смартфоном его QR-код, и отправить ему, с помощью сервиса мобильных платежей Alipay или Wechat pay, любую сумму.

Рынок мобильных платежей в Китае растет как на дрожжах. В 2016 году совокупный объем мобильных платежей достиг 5.5 трлн долларов. Это в 50 раз больше аналогичного показателя рынка США — 112 млрд долларов. В крупных городах Китая — Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Ханчжоу — оплату с помощью мобильных телефонов принимают практически везде. Более 80% супермаркетов принимают оплату через Alipay или Wechat pay, столько же мелких лавочников выставляют перед лотком карточку с QR- кодом, таксисты отказываются везти за наличный расчет. С помощью мобильного платежа можно сделать пожертвования храму. Издание South China morning post приводит слова торговца овощами на рынке в Гуанчжоу, который говорит, что без возможности принимать мобильные платежи его бизнес бы разорился. "Те, кто выглядят моложе 40, очень редко платят наличными", — говорит он. А владелец спортивного магазина в Гуанчжоу отмечает, что на наличные приходится лишь 15 процентов от выручки. Еще в 2006 году Китай отставал от других стран по объему безналичных расчетов. На наличные деньги приходилось 13% ВВП, тогда как в США лишь 6.4%, а в Великобритании и вовсе 3.5%. Однако в этом году, согласно подсчетам KPMG, 84% китайцев предпочитают мобильные платежи. При этом в США только 20% владельцев смартфонов используют их для совершения покупок. Почему же мобильные платежи стали так популярны в Китае?

Ответ может показаться парадоксальным: техническая отсталость иногда бывает полезной. Страны, не отягощенные уже имеющейся инфраструктурой, могут с нуля развивать самые передовые технологии. Чтобы было понятнее, лучше объяснить на примере. В США платные парковки действуют не один десяток лет. Они распространены почти по всем городам. Проблема в том, что базовая инфраструктура как раз создавалась в конце 60-начале 70х годов. В итоге расплатиться в паркоматах до сих пор можно только монетами в 25 центов. При этом цены на парковку выросли согласно инфляции. То есть за три часа стоянки надо скормить автомату 60 монет и только одного достоинства. Откуда их столько взять — твои личные проблемы. Для сравнения — в столице РФ Москве платные парковки существуют несколько лет. Поэтому технология сразу предусматривала оплату с помощью мобильного приложения — просто и удобно.

Такая же ситуация с банковской инфраструктурой в Китае. Сейчас по статистике каждый пятый взрослый китаец не имеет доступа к традиционным банковским сервисам. При этом на 100 тысяч населения приходится лишь 55 банкоматов и 8 отделений банков. А в США — 222 банкомата и 28 отделений. В Америке люди привыкли расплачиваться с помощью кредитных и дебетовых карточек. И им сложно, да и незачем переключаться на новую технологию мобильных платежей. Но неразвитость такой инфраструктуры в Китае помогла ему перепрыгнуть эру банковских карточек. Получается, что изначально в менее развитых экономиках новые технологии приживаются лучше, поскольку нет ничего, чтобы конкурировало с ними и мешало их внедрению, говорит для Sputnik директор Центра банковского сектора Центрального университета экономики и финансов КНР Го Тяньюн (Guo Tianyong): "Хотя в США существуют сервисы мобильных платежей, типа Applepay, в Китае они развиты намного лучше. Но дело в том, что банковские сервисы развиты хуже. Например, у нас не так развито использование банковских карточек, и это нам помогает. Во-первых, те, кто уже привык пользоваться карточками, не видит нужды что-то менять, им и так удобно. А для китайского населения, которое имело дело лишь с наличкой, это настоящий прорыв. Человек может забыть банковскую карточку, а мобильный телефон всегда с собой. Для продавцов мобильные платежи тоже гораздо удобнее. Чтобы принимать банковскую карточку, нужно дорогостоящее оборудование, например, pos-терминал. Мелкие торговцы зачастую это не могут себе позволить. А для мобильных платежей торговцу достаточно бесплатно завести электронный кошелек и распечатать свой QR код. Поэтому мобильные платежи для всех в Китае оказались гораздо проще и удобнее".

Мелкие торговцы восприняли с энтузиазмом возможность принимать электронные платежи. Раньше они часто становились жертвами грабителей. И не только они. Радуются и таксисты, которые теперь не возят с собой наличность, тогда как раньше барсеточники могли увести у них всю дневную выручку. Очевидно, что безналичные платежи гораздо безопаснее. Конечно, теоретически хакеры могут взломать электронный кошелек. Но риск мошенничества существует и при операциях с банковскими картами, говорит Го Тяньюн: "Случаи мошенничества были и с банковскими картами, и с мобильными платежами. Ни один способ оплаты не может быть абсолютно безопасным. Однако, добро всегда побеждает зло, китайские технологии в сфере предотвращения киберпреступлений постоянно развиваются". РИА Новости | Перейти в фотобанк Ни секунды покоя. Украинцы рискуют, вкладываясь в криптовалюты

И все же остается один вопрос. Для того, чтобы открыть электронный кошелек и пользоваться сервисом мобильных платежей, будь то Alipay или Wechat pay, нужно к нему привязать банковскую карту. Если карточка все равно нужна, зачем заводить еще электронный кошелек? Почему нельзя просто пользоваться картой, как делают в странах Запада? Здесь есть одна тонкость. Дебетовую карту получить в Китае легко. Но вот кредитными картами обладает не более 20 процентов населения. Получить кредитку очень сложно, китайские банки традиционно с большим недоверием и неохотой предоставляют кредиты физическим лицам. На этом факте и сыграли Alibaba и Tencent.

Поначалу Alibaba просто была крупнейшей платформой электронной торговли. А Tencent — владелец крупнейшего мессенджера Wechat. Обладая большой клиентской базой, они придумали, как заставить людей пользоваться их финансовыми инструментами. Так, в 2013 году в канун китайского Нового года Wechat ввела сервис рассылки виртуальных «красных конвертов» друзьям. Традиционно в Китае принято дарить родственникам и друзьям красные конверты с деньгами. Сервис пользовался невероятным успехом, и компания, таким образом, заставила людей привязать свои карточки к электронным кошелькам. Alibaba пошла другим путем. В том же 2013 году компания запустила онлайн-сервис Yue bao. Поначалу клиентам просто предлагалось управлять их средствами на электронных кошельках, предназначенных для оплаты товаров на платформе Alibaba. При этом предлагался довольно высокий процент, значительно выгоднее, чем класть деньги на депозит. Таким образом, за первые 18 месяцев работы сервис привлек под управление 600 миллиардов юаней от более, чем 185 миллионов вкладчиков.

Читайте также: Украина: демонтаж социального государства проведен успешно!

Таким образом, собрав "условные" депозиты, компании стали предлагать почти для каждого китайца невиданную ранее услугу — небольшой потребительский кредит. Таким образом, своего рода кредитные карты стали доступны почти всем на платформах мобильных платежей. Пожалуй, это еще одна веская причина пользоваться мобильными для платежей, а не обращаться в банк за картой. Получить ее все равно крайне сложно с учетом отсутствия кредитной истории у большинства населения. А смартфоны есть у многих: в Китае уже 751 млн интернет пользователей, и 96 процентов из них пользуются, в основном, мобильным интернетом. Поэтому отнюдь не исключено, что скоро Китай станет первой страной в мире, построившей общество безнала.