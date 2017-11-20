Украина: демонтаж социального государства проведен успешно!

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Верховная Рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и инфляцией на уровне в 7%. Выступая перед депутатами перед голосованием, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что это "бюджет экономического развития". Однако многие эксперты такое утверждение ставят под сомнение.

В документе закладывается рост ВВП на 3%, расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5% ВВП или 164,9 миллиарда гривен (6,3 миллиарда долларов). Проект бюджета рассчитан, исходя из курса 30,1 гривны за доллар. Кабмин заложил в документе рост минимальной зарплаты на 16% — с 3,2 тысячи гривен (120 доллара по текущему курсу) до 3,723 тысячи гривен (139 доллара).

Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит с 1 января 2018 года 1,7 тысячи гривен (почти 64 долларов), с 1 июля — 1,777 тысячи гривен (почти 67 долларов), с 1 декабря — 1,853 тысячи гривен (почти 70 долларов). С января 2017 года Кабмин Украины повысил минимальную зарплату с 1,45 тысячи гривен (54,5 доллара) до 3,2 тысячи гривен.

"Извините, но это не рост"

Бюджет-2018 не содержит факторов реального экономического роста, зато этот документ со всеми основаниями можно назвать "бюджетом демонтажа социального государства", считает политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Совершенно ясно, что "бюджетом развития" назвать это может только, знаете ли, "упоротый" пропагандист, работающий на правительство. Поскольку 3% экономического роста, заложенные в бюджет, при 7% инфляции — извините, но это не рост. При том, что реальных драйверов экономического роста в этом бюджете нет", — сказал Золотарев на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его словам, "зато мы видим бюджет демонтажа социального государства и формирования полицейского государства".

"Именно такое государство нужно архаичной подсолнечно-рапсовой Украине, дабы холопы — как говорится, сильных в рабы, слабых в гробы — не роптали", — подчеркнул политолог.

"Бюджет полицейских и чиновников"

С тезисом о формировании полицейского государства согласился политолог Алексей Якубин. По его мнению, "в действительности это бюджет полицейских и чиновников".

"Оборонный блок получает дополнительный рост затрат на него. Более того, это не просто военная служба, армия, а это Генеральная прокуратура Украины, это Нацполиция. То есть, это те правоохранительные органы, результат работы которых на лицо, когда раскрываемость (преступлений — Ред.) доходит до 30%, когда мы видим коллапс работы этих органов", — отметил Якубин.

Он добавил, что, тем не менее, силовикам увеличивают финансирование, тогда как по статьям, связанным с социальными вопросами, финансирование сокращается. Так, уменьшаются затраты на Пенсионный фонд

Эксперт подчеркнул: цифры говорят сами за себя, и говорят они о том, что "это не бюджет роста, не бюджет развития". Например, на инновации правительство планирует потратить 52 миллиона гривен — "это немного смешно".

Якубин напомнил, что премьер-министр Владимир Гройсман называл Украину страной "стартап-нации".

"Я уже не говорю о том, что само это название украдено у Израиля, этот лозунг. И Владимир Гройсман, наверное, не знает, что 90% стартапов не доживают до своей реализации… Но, тем не менее, он этот тезис использовал. Так вот, эти жалкие 50 миллионов на инновации — ну это показатель, в кавычках, бюджета развития", — сказал политолог.

Ранее Гройсман написал на своей странице в Facebook, что "стать следующей Start-up нацией — хорошая цель для нас", и что он полностью убежден в достижимости такой цели.

Что важно для власти

Государственный бюджет Украины на 2018 год вполне можно назвать "антигосударственным", считает политолог, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

По ее словам, в документе "занижается инфляция, занижается прожиточный минимум — он будет ровно в два раза меньше определенного Минсоцполитики", урезаются все социальные выплаты…

Эксперт отметила, что бюджет ясно показывает, на чем и на ком государство намерено экономить: "в первую очередь, на социально незащищенных гражданах, которые на сегодняшний день составляют абсолютное большинство населения Украины".

В то же время, по словам Дьяченко, документ говорит и о том, что важно для власти: "для власти действительно важно продолжать войну, для власти важно, чтобы население беднело, чтобы у него не было времени на какие-то протесты, чтобы оно было занято выживанием".

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"Яркие" перспективы

Золотарев в связи с обсуждением темы бюджета напомнил о недавнем "потрясшем Раду" скандале с украинской учительницей года — "которая, нарядившись в новую вышиванку, принимала награду из рук президента ровно год назад", а теперь уехала на заработки в Лондон, где "благополучно занимается уходом за 80-летним дедушкой".

"Естественно, британцы довольны: такая прислуга с великолепным знанием английского языка, с высоким культурным уровнем… таких поискать надо", — саркастически добавил эксперт. По его словам, отъезд учительницы года из Украины — знаковый прецедент, который "очень ярко демонстрирует перспективы того, куда мы идем и с чем мы окажемся".