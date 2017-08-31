Ни секунды покоя. Украинцы рискуют, вкладываясь в криптовалюты

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Основная мировая криптовалюта – Bitcoin – стремительно дорожает, вызывает интерес со стороны не только украинских финансовых спекулянтов, но и обычных представителей среднего класса, который рискуют семейным бюджетом ради сохранения своих сбережений.

Если в мае за один биткоин давали 2000 долларов, то сейчас уже 4000. Людей не останавливает ни огромная волатильность подобной "валюты" (падает и растет в разы за несколько месяцев), ни опыт вложений в финансовые пирамиды, что принесло огромные убытки миллионам украинцев.

Биткоин и прочие криптовалюты не обеспечены никакими ресурсами, они не взаимосвязаны с оборотом товаров, как деньги, они не являются деньгами в традиционном понимании. Их стоимость определяют разработчики данной валюты на основе сложных, никому не ведомых вычислений. Соответственно, бурный рост в любой момент может сменить такое же бурное падание.

Однако пока биткоин растет в цене, поэтому жадность и азарт толкает многих украинцев на подобные инвестиции. Они не только покупают эти инструменты, но и "майнят" — производят криптовалюту с помощью компьютерных систем.

Криптовалюты "прославились" в Украине

Вся Украина узнала о биткоинах после того, как страну сразил компьютерный вирус Petya.A. Вирус парализовал сотни компаний и заблокировал работу десятков украинских государственных учреждений.

За разблокировку системы хакеры просили перечислить им 300 долларов в биткоинах.

"Вы помните, когда был вирус Петя, чем тогда пытались расплатиться? Биткоином. Почему? Потому что жулье! Большая часть покупок наркотиков идет через биткоин. Это не тайна. Большая часть оплат несанкционированных сайтов, на которые приличные люди не ходят — тоже через биткоин. Покупка запрещенных вещей — через биткоин. Основная часть операций проходит через грязные офшорные острова… Криптовалюту используют мошенники. Вы тысячу раз можете ругать гривну, но за гривной стоят заводы, фабрики, земля, зарплата, а что стоит за биткоином? Мы эмитировали биткоин. Пока вы не найдете дурачка, которым вы его не продадите, он ничего не стоит. Чтобы купить биткоин, человек достает настоящую денежку, а не наоборот", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Криптовалюту активно используют как для обменных операций, так и для накопления, в том числе, и народный депутаты. Например, три нардепа из "Блока Петра Порошенко" оказались криптомиллионерами.

По данным электронной декларации за 2016 год, нардеп Александр Урбанский имел 1277 единиц биткоинов. По состоянию на 31 декабря 2016 года их стоимость составляла 139 081 133 грн. Также Урбанский 1 августа купил еще 1217 биткоинов на сумму 40 564 056 грн. Нардеп Дмитрий Белоцерковец задекларировал 398 биткоинов, приобретенных в 2013 году, стоимостью 128 160 грн. Нардеп Дмитрий Голубов задекларировал 4376 единиц биткоинов. Стоимость оценивается 125 204 361 грн.

"Я призываю тех, кто алчный, продажный, покупать биткоин. Вот к примеру, некоторые наши депутаты купили биткоины. Вот пример того, кто такие наши народные избранники. Но потом не лейте крокодильи слезы, что вас никто не предупреждал", — отметил Охрименко.

Если во многих европейских странах криптовалюты частично разрешены, как средство платежа или бартера, то в Украине подобные транзакции запрещены. Впрочем, это не останавливает бизнес, который все чаще используют подобную валюту для своих целей.

"Было сообщение о том, что в каком-то кафе в Киеве стали расплачиваться биткоинами. Такие действия являются незаконными, и это все равно, чтобы кто-то сказал, что можно расплачиваться долларами", – подчеркнул экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Майнинг под запретом?

Украина имеет весь потенциал для производства биткоинов, благо, энергетические мощности это позволяют. Для так называемого майнинга, добычи биткоинов, необходимы сверхмощные компьютеры, которые выпускают новые денежные единицы с помощью специальной программы, что требует много времени и энергозатрат. Более половины "битков" производится в Китае, однако часть рынка может оказаться в руках украинских хакеров.

Как сообщалось ранее, на территории Института электросварки им. Патона обнаружили подпольную фабрику по генерации биткоинов. В постановлении Святошинского райсуда Киева говорится, что в неработающем бассейне центра были размещены 200 компьютеров, так называемые "майнеры" для генерации или вычисления криптовалюты.

Как рассказали правоохранители, полученная криптовалюта якобы использовалась для обмена на электронные деньги официальных платежных систем путем подделки платежных поручений. Обналичивали деньги через фиктивные предприятия, а затем их перечисляли на карточки злоумышленников.

11 августа СБУ разоблачила межрегиональный конвертцентр, который занимался майнингом криптовалюты и "отмыл" таким образом 200 млн гривен. Как сообщили в СБУ, конвертцентр якобы организовала группа банковских работников. Через фиктивные бестоварные операции они выводили в тень средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины, а также помогали клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет. Их офис находился в Кропивницком.

Также они действовали в Киевской и Николаевской областях. Во время обысков были изъяты печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карточки и документация, компьютерное оборудование криптовалюты, а также около 350 тыс. грн наличными. По предварительным подсчетам, конвертцентр "отмыл" 200 млн грн. Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Регулятор бездействует

Согласно законодательству, выпуск на территории страны каких-либо денежных единиц, кроме национальной, и использование денежных суррогатов в качестве метода платежей – запрещаются (ч. 2 ст. 32 ЗУ "О Национальном банке Украины").

При этом биткоин рассматривается правоохранителями как денежный суррогат, который запрещен на территории страны. Однако непонятно, что делать, если биткоин не используется в качестве денежной единицы, например, производится, но не обналичивается? В таком случае это просто нолики на компьютере, к которым полиция не должна иметь претензий, поскольку не является денежным суррогатом на территории Украины. Уголовно наказуемым эта операция станет, если виртуальную валюту перевести в реальные денежные единицы.

В Украине виртуальная валюта биткоин пока не имеет определенного правового статуса. В августе статус криптовалют должен был рассматриваться Советом по финансовой стабильности, однако воз и ныне там.

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В условиях мирового бума на криптовалюту у нас нет ни закона, ни других нормативных актов о выпуске и обороте подобного инструмента. Полиция может произвольно трактовать производство биткоинов в свою пользу, например, для "крышевания" подобного бизнеса. А люди продолжают инвестировать свои деньги в виртуальные нолики на компьютере, которые могут обесцениться в любой момент.