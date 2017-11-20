ТОП событий в мире 20 ноября: президент Зимбабве и провал коалиции в ФРГ

MUJAHID SAFODIEN/АFP

РИА Новости Украина

Зимбабве: Мугабе сам не уйдет

Президент Зимбабве Роберт Мугабе в обращении к нации в воскресенье не стал объявлять об отставке, несмотря на ожидания правящей и оппозиционных партий, а также протестующих на улицах.

"Человек, возглавляющий Зимбабве почти 40 лет" и "старейший лидер планеты" шокировал своей речью зрителей по всему миру, пишет газета Financial Times. Многие, как отмечает Wall Street Journal, с трудом могли понять, что имеет в виду глава государства. "Сначала он говорит, что его правительство потерпело крах, затем предлагает решения кризиса", — цитирует издание жителя страны. Monde отмечает, что Мугабе "без сомнения использовал эвфемизм", чтобы описать произошедший в стране военный переворот, "не желая признать свершившийся факт". Газета добавляет, что президент предложил "несколько решений" сложившегося кризиса, а также "рассказал о сельскохозяйственных проектах и планах по восстановлению экономического роста". Мугабе может рассчитывать, что военные сместят его "силовым" путем, что теоретически способно вызвать вмешательство региональных сил, отмечает газета Guardian. Другие источники издания считают, что Мугабе хочет сохранить власть до президентских выборов, запланированных на лето 2018 года. Подобной точки зрения придерживаются эксперты Wall Street Journal — по их мнению, на следующих выборах победит уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва.

Германия: политическое забвение

Выход немецкой Свободной демократической партии из переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и "Зелеными" ("Ямайка") оказался в центре внимания западной прессы в понедельник. "Вечером в воскресенье, незадолго до полуночи либералы из Свободной демократической партии заявили, что просто и четко хлопают дверью переговоров", — пишет Figaro. "Переговоры о формировании первого немецкого правительства из правоцентристов и левоориентированных защитников окружающей среду провалились, погрузив страну в политическое забвение и поставив под сомнение политическое будущее канцлера Ангелы Меркель", — комментирует Wall Street Journal. Guardian отмечает, что главными причинами провала переговоров стали разногласия по миграции, климату и энергетике. Monde и Parisien добавляют, что неудачная попытка Меркель сформировать правительственную коалицию "может заставить немцев вернуться на избирательные участки в начале 2018 года".

Итальянская Repubblica поясняет, что у Меркель есть два варианта: либо сформировать правительство меньшинства без либералов, либо отправиться на новые выборы. "Сегодня (в понедельник) канцлер направится к президенту", чтобы проинформировать о провале переговоров, заключает издание. "Это момент, когда нужно хорошо подумать, как должно все развиваться в Германии", — цитирует Меркель нидерландская газета NRC Handelsblad.

Чили: "левый поворот" отступает

Первый тур президентских выборов в Чили, по итогам которого ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой более 50% избирателей, также находится в центре внимания западной прессы. Отсутствие явного победителя в первом туре делает неизбежным проведение второго тура, который запланирован на 17 декабря. По итогам подсчетов 99,67% голосов, во втором туре гонки примут участие только бывший президент Себастьян Пиньера (36,64%) и сенатор-левоцентрист Алехандро Гильиер (22,69%). Как отмечает газета Monde, Пиньеру иногда называют "чилийским Берлускони".

Читайте также: Тренд дня: "Порошенко уже вовсю рулит репрессивной машиной"

Как пишет Wall Street Journal, несмотря на фактическую победу Пиньеры в первом туре, экс-президент "заручился меньшей поддержкой, чем ожидалось, что увеличило политическую неопределенность в преддверии второго тура, намеченного на следующий месяц". Financial Times, в свою очередь, отмечает, что достойное выступление Пиньеры в первом раунде стало возможным из-за "глубокого раскола" в левоцентристской коалиции, которая управляла Чили последние три десятилетия. По словам политолога Роберта Фанка, чилийские избиратели показали "поляризацию взглядов". "Люди голосовали за новые лица, однако только за правых или за левых. Центр продемонстрировал потерю позиций", — считает Фанк. Газета напоминает, что предвыборная кампания Пиньеры сосредоточилась на оживлении стагнирующей экономики Чили и возвращении к 5%-ному росту ВВП, сопровождаемому высокими ценами на сырье. Издание заключает, что победа Пиньеры во втором туре, прогнозируемая многими экспертами, станет еще одним "сдвигом вправо" в Латинской Америке на фоне отступления в начале века "левого поворота" — прихода к власти левых правительств в условиях товарного бума.

США: спортсмены и политика

Ряд западных изданий не упускают из внимания конфликт президента США Дональда Трампа с родственниками задержанных в Китае американских баскетболистов, который, по версии СМИ, возник на фоне напряженности в экономических отношениях между США и Китаем. Трамп заявил, что "нужно было оставить в тюрьме" американских баскетболистов, задержанных за кражу в Китае из-за "неблагодарности" отца одного из спортсменов, пишут многие западные газеты.

Президент вступился за баскетболистов в начале ноября на своей встрече с председателем КНР Си Цзиньпном и смог договорится о том, чтобы китайские власти отпустили арестованных, пишет газета New York Times. Американцы вернулись на родину, после чего отец одного из молодых людей заявил, что заслуги Трампа в освобождении его сына не было. "Надо было вызволить его сына во время моей следующей поездки в Китай", — написал Трамп. Раздражение Трампа в отношении неблагодарных спортсменов имело место на фоне разочарования Пекина, который в свою очередь надеялся, что благодаря теплому приему лидер США согласится с китайским предложением упростить доступ на рынок, пишет Wall Street Journal. В рамках своей стратегии Трамп пытается сформировать хорошие личные отношения с Си Цзиньпном, но администрация США категорически не согласна с китайской торговой политикой доступа к внутренним рынкам. Как пишет издание, Китай, возможно, пойдет на дальнейшие уступки США, в то время как администрация Трампа уже рассматривает принудительные меры и даже торговые санкции, чтобы заставить КНР менять торговую политику.