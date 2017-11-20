В Зимбабве Мугабе предъявлен ультиматум: отставка или импичмент

JEKESAI NJIKIZANA/AFP

РИА Новости Украина

Президент Зимбабве Роберт Мугабе, которого военные посадили под домашний арест, в воскресенье получил новую порцию плохих новостей. Правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) сняла его с должности первого секретаря, под угрозой импичмента призвала до полудня понедельника добровольно уйти в отставку, а также лишила всех постов в партии его супругу Грейс.

Кроме того, вице-президент страны Эммерсон Мнангагва, увольнение которого 93-летним Мугабе вынудило военных действовать, был восстановлен в правах и выдвинут в кандидаты на пост президента.

В среду военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента. В телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой Мугабе подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом.

Действия военных объясняются недовольством политикой чисток в правящей партии, которую проводил Мугабе. В начале ноября он уволил своего заместителя Мнангагва, который считался преемником главы государства и пользовался поддержкой армии.

Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Ранее восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии (PCC) призвали Мугабе покинуть пост президента страны и президента и первого секретаря партии.

После закрытого воскресного заседания центрального комитета ZANU PF была выпущена резолюция, в которой говорится о единогласном решении отстранить главу партии Мугабе от этой должности и призвать его уйти в отставку с поста президента страны. В заседании приняли участие все десять региональных отделений партии.

Несмотря на разразившийся политический кризис, в Хараре сохраняется спокойная обстановка, периодически встречаются военные патрули и броневики, улицы вблизи государственных учреждений заблокированы. В субботу в столице прошло многотысячное шествие в поддержку действий военных, которые поместили Мугабе под домашний арест. Люди, участвовавшие в шествии, открыто радовались, предвкушая отставку главы государства. Вечером протестующие направились в сторону официальной резиденции президента, однако военные перекрыли им дорогу.

По информации Франс Пресс, толпе демонстрантов удалось приблизиться к воротам резиденции Мугабе на 200 метров. Сообщается, что участники протестного шествия после запрета военных устроили сидячую демонстрацию на дороге.

Протестующие признавались, что возможная отставка президента станет для многих новым днем независимости, началом новой эры.

Ситуация в Зимбабве вызывает озабоченность у соседних африканских стран. Во вторник в столице Анголы пройдет саммит лидеров четырех стран, входящих в Сообщество развития юга Африки (САДК).

"Как ожидается, на саммите будут обсуждаться события, которые разворачиваются в Зимбабве", — сообщила канцелярия президента ЮАР Джейкоба Зумы.

Зума, как отмечается, намерен участвовать во встрече в качестве председателя союза. Помимо него, как сообщает портал Open Zambia, на саммите в Луанде будут присутствовать лидеры Анголы, Танзании и Замбии.

Мугабе, неоднократно заявлявший, что не собирается покидать политику, предпринимает попытки сохранить власть в своих руках. По сообщениям местных СМИ, в воскресенье в Хараре прошла вторая за последнее время встреча Мугабе с командованием вооруженных сил страны. Ее подробности не приводятся, предыдущая встреча прошла в четверг.

На сайте газеты Herald Zimbabwe представлены фотографии встречи в воскресенье, на которых президент пожимает руки генералам. В переговорах приняли участие, в частности, главный комиссар полиции страны Августин Чихури, главный комиссар тюремной и исправительной службы Парадзаи Зимонди и глава генштаба армии Константин Чивенга. Подробностей встречи в местных СМИ не приводится.

Кроме того, в знак протеста против содержания под домашним арестом Мугабе объявил голодовку, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

"Таким образом, президент хочет оказать давление на армию", — заявил изданию источник в семье Мугабе, пожелавший остаться неизвестным.

Отмечается, что 93-летний президент не принимает пищи с субботы. Как сообщил министр из партии ZANU PF, чье имя не называется, президент также отказывается общаться, что является частью протеста.

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"Старик попробовал множество разнообразных уловок, начиная со вчерашнего вечера: голодовка, угрозы и отказ говорить", — сказал источник.

Мугабе является старейшим в мире действующим руководителем государства. В первый раз президентом он стал в 1987 году, однако фактически к власти пришел еще раньше, сразу после обретения страной независимости — с 1980 года Мугабе был премьер-министром. Несмотря на преклонный возраст, он неоднократно заявлял, что не собирается уходить из политики. В декабре 2014 года Мугабе был вновь избран на пост руководителя правящей партии ЗАНУ-ПФ, став одним из кандидатов на президентских выборах 2018 года.

Зимбабве — одна из самых бедных стран Африки. Ее экономика уже давно переживает глубокий кризис. Из-за гиперинфляции из оборота даже была выведена национальная валюта, и с 2009 года в Зимбабве используется американский доллар, а также южноафриканский ранд и китайский юань.

В отношении Зимбабве действует ряд санкций. В частности, ограничительные меры в отношении зимбабвийских политиков и компаний за "подрыв демократического процесса" в 2003 году ввели США. Евросоюз ввел персональные и экономические санкции в отношении Зимбабве в начале 2000-х годов, однако в 2014 году в санкционном списке ЕС остались только Мугабе, его жена и Зимбабвийская оборонная компания.