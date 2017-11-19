В Италии серьезно занялись борьбой с пропагандой

РИА Новости Украина

Подписанный 23 странами-членами ЕС документ дал старт Pesco — проекту постоянного сотрудничества в области обороны. В "исторический день", по мнению Высшего представителя по внешней политике ЕС Могерини, была создана структура для противостояния ещё и пропаганде Москвы.

Практически "Мнистерство правды", как определил группу в интервью Sputnik Италия Марко Дзанни (Marco Zanni), европарламентарий, который направил в ЕП специальный запрос по этому поводу.

Какие последствия может иметь реализация проекта для Италии? Associated Press Pavel Golovkin "Российская пропаганда" как повод для закручивания гаек здесь

— С моей точки зрения, эта инициатива очень опасна для Италии. С одной стороны, есть риск увеличить напряженность между ЕС и Россией, с другой — за 25 лет мы видели риски для отдельных стран, когда они поступаются своим суверенитетом в пользу общеевропейских институтов — и евро как единая валюта, и единая налоговая и финансовая политика, от которых страдают граждане Италии. Что принесет Италии единое военное командование? Кто встанет во главе? Нет ли опасности для демократии? Вот темы, которые вызывают у меня много вопросов и заставляют сомневаться в этом проекте, который, как вижу я, реализуется по "методу Юнкера". Я имею в виду то, что суверенитет подрывается постепенно, шаг за шагом, так что граждане просто этого не замечают, а затем ситуация доходит до точки невозврата. Так было сделано со многими странами.

Как вы полагаете, собственная оборона может сделать ЕС более политически независимой от США?

— Думаю, нет, ведь в Западной Европе мы видим значительное военное присутствие США, вспомнить только многочисленные военные базы. Это факт. Думаю, что США продолжат контролировать внешнюю и военную политику Западной Европы посредством НАТО, но с меньшими финансовыми обязательствами для Европы по сравнению с текущей ситуацией. Я не вижу, чтобы Европа имела возможность получить больше автономии от США. Думаю, американцы сохранят большое влияние в Европе. Даже, если бы мы могли избавиться от влияния США, Италия всё равно оказалась бы под военным контролем, только уже Франции.

А что насчет затрат, ведь это значимый момент. Говоря о новом военном проекте, говорят и о дальнейших расходах, увеличении в бюджетах стран доли затрат на оборону. Стоит ли оно того?

— В Pesco предусмотрено создание EDF (European Defence Fund), который и будет аккумулировать финансовые поступления для общего проекта. И Италии, 3-й экономике Европы, придется внести значительный взнос, что негативно повлияет на национальный бюджет, в нем будет меньше позиций на экономику и социальные проекты. На эти военные проекты будет требоваться все больше денег, которые из национального бюджета будут отправляться в Брюссель.

Проект предусматривает также защиту ЕС от российской пропаганды. Будет создана рабочая группа экспертов, которые будут решать, какие новости могут читать граждане, а какие нет. Что вы думаете по этому поводу?

— Что касается борьбы с российской пропагандой, я вчера читал предложения еврокомиссии. И уже направил парламентский запрос в Комиссию по этому поводу, ибо считаю проект очень опасным. Речь идет о некоем "Министерстве правды", где технократы в одностороннем порядке и абсолютно пристрастно будут решать за своих сограждан, какие новости считать правдивыми, а какие фальшивыми.

Чем они будут руководствоваться? Кто эти они? Все это кажется мне серьезным ограничением свободы слова и свободы информации, политической попыткой европейских структур контролировать информационные потоки, которые поступают в Европу. Я подчеркиваю в своем запросе, что такая борьба с фейковыми новостями может превратиться в оружие контроля и цензуру. Я считаю эти проекты очень опасными для демократии и свободы слова.

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