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    Суд в Италии отказался отпустить под домашний арест нацгвардейца Маркива

    (обновлено: )11235
    В связи с отклонением судом ходатайства Виталия Маркива об изменении меры пресечения на домашний арест, глава МВД Украины направил письмо министру иностранных дел Италии.
    Задержанный по подозрению в убийстве в Италии украинец Виталий Маркив
    МВД Украины

    Дело Маркива. Под посольством Италии в Киеве образовался митинг
    Укринформ
    Дело Маркива. "Нацкорпус" митингует под посольством Италии в Киеве
    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что суд Италии отклонил ходатайство об освобождении из-под стражи на домашний арест украинского военнослужащего Виталия Маркива, в связи с этим министр обратился к главе МИД Италии Анджелино Альфано с просьбой содействовать справедливому суду над украинцем.

    Маркива арестовали 30 июня в Италии по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова вблизи Славянска в Донецкой области в 2014 году. Как сообщалось, при обстреле выжил французский журналист Уильям Рогелон, который впоследствии и дал показания, на основе которых был задержан Маркив.

    "В связи с отклонением судом ходатайства Виталия Маркива об изменении меры пресечения на домашний арест, направил письмо уважаемому министру иностранных дел Италии — с целью обратить внимание на факты, и призвать к объективному и непредвзятому суду. Мы не оставим нашего солдата", — написал Аваков в четверг в Twitter.

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