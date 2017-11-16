Суд в Италии отказался отпустить под домашний арест нацгвардейца Маркива

Укринформ Дело Маркива. "Нацкорпус" митингует под посольством Италии в Киеве Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что суд Италии отклонил ходатайство об освобождении из-под стражи на домашний арест украинского военнослужащего Виталия Маркива, в связи с этим министр обратился к главе МИД Италии Анджелино Альфано с просьбой содействовать справедливому суду над украинцем.

Маркива арестовали 30 июня в Италии по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова вблизи Славянска в Донецкой области в 2014 году. Как сообщалось, при обстреле выжил французский журналист Уильям Рогелон, который впоследствии и дал показания, на основе которых был задержан Маркив.

"В связи с отклонением судом ходатайства Виталия Маркива об изменении меры пресечения на домашний арест, направил письмо уважаемому министру иностранных дел Италии — с целью обратить внимание на факты, и призвать к объективному и непредвзятому суду. Мы не оставим нашего солдата", — написал Аваков в четверг в Twitter.

У зв’язку з відхиленням судом клопотання В. Марківа про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, надіслав листа шановному Міністрові закордонних справ Італії — з метою звернути увагу на факти, та закликати до об'єктивного і неупередженого суду.

Ми не залишимо нашого солдата! pic.twitter.com/nUtgSqiY0O — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 16 ноября 2017 г.

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