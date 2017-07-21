Киев ожидает приезда итальянских прокуроров по делу нацгвардейца Маркива

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Защита военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого задержали в Италии, будет настаивать на приезде итальянских правоохранителей в Украину, заявил в пятницу на брифинге народный депутат ("Блок Петра Порошенко") Андрей Антонищак.

Маркива арестовали 30 июня в Италии по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова вблизи Славянска в Донецкой области в 2014 году. Как сообщалось, при обстреле выжил французский журналист Уильям Рогелон, который впоследствии и дал показания, на основе которых был задержан Маркив.

По словам Антонищака, он вместе с внефракционным депутатом Богданом Маткивским встретился с консулом Украины и адвокатом задержанного военного, однако посетить самого Маркива им не удалось.

"Адвокат будет настаивать на том, что все-таки необходимо прилететь сюда, поскольку здесь находятся девять свидетелей, которые могут свидетельствовать по делу старшего сержанта Маркива, а также обязательно нужно посмотреть на место событий, потому что, когда прокурор будет на месте событий, очень много вопросов отпадет", — сказал Антонищак.

Со своей стороны депутаты готовы обеспечить правовую помощь и физическую безопасность итальянской делегации в Украине, подчеркнул Антонищак.

Читайте также: Арест бойца АТО в Италии вопрос политический — адвокат

По информации следствия, Виталий Маркив переехал в Италию в 2002 году в возрасте 16 лет вместе со своей сестрой и матерью, которая спустя два года вышла замуж за итальянца. Это дало Маркиву право получить итальянский паспорт и иметь двойное гражданство. В 2013 году он выехал в Украину для участия в событиях на Майдане. После этого он вступил в Нацгвардию Украины и отправился воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец".