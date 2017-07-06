МИД РФ о задержании Маркива в Италии: надеемся, что это поможет делу

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Россия неоднократно призывала своих зарубежных партнеров оказать влияние на Киев с целью проведения тщательного расследования всех случаев насильственной гибели журналистов в Украине, однако ничего в этом направлении предпринято не было, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отметив, что задержание в Италии бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели итальянского фотографа Андреа Рокелли дает надежду, что это и подобные дела все-таки будут расследованы.

"Россия неоднократно призывала своих зарубежных партнеров оказать должное влияние на Киев с целью проведения тщательного расследования всех случаев насильственной гибели журналистов на Украине, привлечения к ответственности лиц, причастных к таким преступлениям. К сожалению, ничего в этом направлении предпринято не было, мы все время слышим, что во всем виновата Москва. В принципе во всем — в том числе и в том, когда журналисты погибают от насильственной смерти на территории Украины — в этом тоже виновата Москва", — заявила она.

Захарова также прокомментировала задержание в Италии Маркива по подозрению в причастности к гибели в Славянске итальянского фотографа Андреа Рокелли.

"Хочется надеяться, что расследование этого резонансного дела откроет дорогу к поиску виновных в иных подобных преступлениях, а также позволит пролить свет на другие страшные страницы гражданской войны на Украине", — заявила Захарова.

Напомним, Андреа Роккелли погиб в Донбассе вместе со своим российским переводчиком Андреем Мироновым в 2014 году.

В минувшую пятницу в Болонье арестовали 28-летнего уроженца Украины Виталия Маркива. По информации следствия, Виталий Маркив переехал в Италию в 2002 году в возрасте 16 лет вместе со своей сестрой и матерью, которая спустя два года вышла замуж за итальянца. Это дало Маркиву право получить итальянский паспорт и иметь двойное гражданство. В 2013 году он выехал в Украину для участия в событиях на Майдане. После этого он вступил в Нацгвардию Украины и отправился воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец".