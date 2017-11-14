В Италии изъяты 28 миллионов фальшивых евро

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Итальянская Финансовая гвардия отчиталась об аресте 13 участников банды фальшивомонетчиков и конфискации 28 миллионов евро мелкими поддельными купюрами.

"В ходе расследования были обнаружены три подпольные типографии (одна из них в Румынии) с оборудованием и инструментами, необходимыми для изготовления поддельных банкнот. Изъяты более 28 миллионов евро (939 тысяча купюр номиналом 10, 20 и 50 евро)", — говорится в сообщении правоохранительного ведомства, занимающегося борьбой с финансовыми преступлениями.

Операция стала результатов начавшегося еще в 2012 году расследования, которое позволило разоблачить могущественную преступную организацию, наводнявшую Италию и другие страны Европы фальшивыми деньгами.

Группировка базировалась в Румынии и южной итальянской области Кампании, ее лидерами были двое жителей провинции Неаполя, обладавшие десятилетним фальшивомонетческим опытом. Всего ордеры на арест выписаны в отношении 13 участников криминального предприятия: 8 из них должны отправиться под домашний арест, 2 – под подписку о невыезде, трое отпущены под обязательство регулярно отмечаться у правоохранителей.

По данным следствия, банда искала торговые помещения, в которых в обстановке секретности размещала оборудование для производства фальшивых банкнот. "Производственные циклы" длились недолго – до двух недель, после чего работа прекращалась, а станки для профессиональной офсетной печати перевозились в другое место. За каждый подобный период преступники могли напечатать до 15 миллионов евро.

Ранее Департамент денежного обращения НБУ сообщил, что проводит изъятие из оборота фальшивых банкнот номиналами 200 гривен и 500 гривен. Деньги подделывались неизвестными и вносились на счет через терминалы самообслуживания.