В Италии умер обладатель "Оскара"

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Риме на 85-м году жизни скончался аргентино-итальянский композитор и пианист Луис Энрикес Бакалов.

Последние дни композитор провел в римской больнице "Сан Филиппо Нери", куда он попал с диагнозом ишемическая болезнь сердца.

Родившийся 30 августа 1933 года в Сан-Мартине (Аргентина), Бакалов с 1959 года являлся натурализованным итальянцем.

Луис Энрикес Бакалов наиболее знаменит своими работами в кино. Так, в 1996 году он был удостоен премии Американской академии киноискусств "Оскар" в номинации "Лучшая музыка к фильму" за работу над картиной "Почтальон" режиссера Майкла Рэдфорда.

Его работы также звучат в фильмах таких режиссеров, как Пьер Паоло Пазолини, Эдуардо Де Филиппо, Федерико Феллини, Дамиано Дамиани, Этторе Скола, Квентин Тарантино.

Напомним, в ноябре на 53-м году жизни умер актер театра и кино, сценарист, режиссер, член национального союза кинематографистов, заслуженный артист Украины Тарас Денисенко.