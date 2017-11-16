наверх
16.11.201711:38
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    В Италии умер обладатель "Оскара"

    (обновлено: )145
    Композитор и пианист Луис Энрикес Бакалов музыку для фильмов Пазолини, Феллини, Тарантино.
    Луис Энрикес Бакалов
    Фото Википедия

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Риме на 85-м году жизни скончался аргентино-итальянский композитор и пианист Луис Энрикес Бакалов.

    Победители и рекордсмены Оскара-2017. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Победители и рекордсмены "Оскара-2017"

    Последние дни композитор провел в римской больнице "Сан Филиппо Нери", куда он попал с диагнозом ишемическая болезнь сердца.

    Родившийся 30 августа 1933 года в Сан-Мартине (Аргентина), Бакалов с 1959 года являлся натурализованным итальянцем.

    Луис Энрикес Бакалов наиболее знаменит своими работами в кино. Так, в 1996 году он был удостоен премии Американской академии киноискусств "Оскар" в номинации "Лучшая музыка к фильму" за работу над картиной "Почтальон" режиссера Майкла Рэдфорда.

    Его работы также звучат в фильмах таких режиссеров, как Пьер Паоло Пазолини, Эдуардо Де Филиппо, Федерико Феллини, Дамиано Дамиани, Этторе Скола, Квентин Тарантино.

    Напомним, в ноябре на 53-м году жизни умер актер театра и кино, сценарист, режиссер, член национального союза кинематографистов, заслуженный артист Украины Тарас Денисенко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная рада
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Газманов, Валерия, Кобзон
    Культурная война. Запрет гастролей российских артистов
    Владимир Воля. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших