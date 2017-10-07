Deutsche Welle: как в Украине разрушают судебную систему

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Верховная Рада Украины во вторник, 3 октября, окончательно приняла закон, который открывает возможности для реализации комплексной судебной реформы. "Это было одним из требований Евромайдана и одним из обязательств Киева перед европейскими институтами. Речь идет о президентском законопроекте "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты", — пишет Александр Савицкий в статье для Deutsche Welle.

Политические страсти вокруг судебной реформы

Спикер парламента Андрей Парубий назвал принятие закона "самым длинным рассмотрением закона в истории украинского парламентаризма". В течение семи пленарных дней депутаты рассмотрели 4383 поправки, внесенные ими в президентский проект. В результате принятый документ фактически отменяет судебную реформу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. В частности, вместо нынешнего Верховного суда и трех высших специализированных судов, будет только один Верховный суд как единая высшая кассационная инстанция, на чем давно настаивала Венецианская комиссия.

В среде оппозиционеров из числа бывших членов Партии регионов после принятия закона вспыхнул скандал. Депутат от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин заявил о выходе из этой партии в знак протеста против поддержки депутатами его фракции президентского варианта судебной реформы. "Все вместе взятые так называемые "диктаторские" законы от 16 января 2014 года ни в какое сравнение не идут с принятым сегодня позором по судебной "реформе". С этого дня я беспартийный", — написал Добкин на своей странице в Facebook.

"20 голосов депутатов от "Оппозиционного блока" действительно стали решающими при принятии законопроекта, за который отдали голоса 234 депутата при минимально необходимых 226. Это означает, что без поддержки оппозиционной фракции президентский законопроект был бы похоронен", — напомнил автор статьи. Лидер "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявил о созыве исполкома и съезда партии, чтобы они "дали оценку тому, что произошло в этом зале".

Каковы изменения к лучшему?

Министр юстиции Украины Павел Петренко считает, что новый закон будет способствовать унификации судебной практики и экономии времени при рассмотрении дел. "При этом мы сможем разгрузить нашу судебную систему, которая обеспечит повышение качества рассмотрения каждого отдельно взятого дела", — считает министр. По его словам, эти изменения ликвидируют возможности для злоупотребления процессуальными правами сторон и сделают судебный процесс "более публичным" и прозрачным.

"Текст закона еще не опубликован, но из дискуссий депутатов можно сделать вывод о том, что документ вводит механизмы автоматизированного ареста средств, а это сделает более эффективным исполнение судебных решений. Опрошенные адвокаты и общественные юристы назвали такие положительные новации, как четкие критерии разграничения юрисдикции административных, хозяйственных и общих судов, поэтапное внедрение "электронного правосудия", совершенствование системы непредвзятого распределения дел между судьями, сокращение с четырех до трех ступеней национальной системы обжалования судебных решений перед обращением в международные судебные инстанции", — говорится в статье.

Председатель парламентского комитета по правой политике и правосудию Руслан Князевич заявил журналистам, что в законе учтены замечания общественных экспертов и организаций. По его словам, из закона изъято все, что касается ограничения доступа к заседанию суда, а также право судьи определять места для трансляции или фотофиксации.

Угроза уголовной юстиции

Все положительные стороны принятого закона и всей судебной реформы могут быть сведены на нет одной поправкой депутата Андрея Лозового об ограничении досудебного следствия тремя — шестью месяцами в зависимости от степени тяжести преступления. Об этом в интервью DW заявил заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида.

"Это приведет к безнаказанности, потому что часто органы следствия не успевают за такое время раскрыть преступления и будут вынуждены закрывать уголовные производства. Это означает прекращение производств по таким делам, как коррупционные преступления, преступления против Майдана, "черная касса" Партии регионов, убийство журналиста Павла Шеремета", — отметил юрист.

С этим согласна и адвокат Адвокатской совещательной группы семей Небесной сотни Елена Сторожук. Она рассказала DW, что в ее практике много случаев, где эта норма закона может быть использована для коррупции. "В случае заинтересованности следователь просто не будет передавать дело в суд и тянуть время, чтобы умышленно просрочить отведенные законом сроки", — отметила адвокат.

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Сторожук считает, что закрепленное в законе ограничение обращений защиты о проведении экспертиз повредит принципу состязательности сторон. "Нивелируется институт независимых лицензированных частных судебных экспертов. Экспертиза только в государственных учреждениях, работа которых часто не выдерживает никакой критики, отныне по новому закону будет вынуждать суды принимать эти экспертизы во внимание", — предостерегла Сторожук. И она, и Роман Куйбида считают, что лучшим выходом из ситуации стало бы вето президента на этот закон.