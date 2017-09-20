Психоаналитик о Меркель: "Для Германии она мама. А мама – это табу"

РИА Новости Украина

Психоаналитик Ханс-Йоахим Маац сравнивает людей, выходящих на демонстрации против Меркель, с рассерженными детьми, которые чувствуют себя непонятыми. С другой стороны, канцлер Меркель как мать нации неприкосновенна.

"Мама – это табу",- заявил известный психиатр и специалист по менталитету восточных немцев в своём интервью Sputnik.

Господин Маац, во время своих предвыборных выступлений, в первую очередь в Восточной Германии, канцлер Меркель сталкивалась с негативной реакцией избирателей: её освистывали. Однако Меркель обычно вообще не обращает внимания на протестующих. Такое ощущение, что всё это ей как об стенку горох. "Мутти" ("мамочка" — прозвище Ангелы Меркель) выше всего этого?

– Как раз в этом и заключается её секрет. Если бы она стала отвечать на такие вещи, то предоставила бы таким образом возможность для атаки и вынуждена была бы выступить в полемику. Она же всё это пропускает мимо ушей под девизом: "Вы, дети, этого не поймёте". Но такой подход может иметь взрывоопасные последствия.

Из психологии развития мне известно: если дети чувствуют, что их вообще не понимают и не принимают, они становятся всё агрессивнее. Тогда они либо заболевают, либо демонстрируют расстройства поведения.

Но ведь большинство людей никогда не решилось бы противоречить "маме" или освистывать её.

– Взаимоотношения с родителями, имевшие место в детском возрасте, накладывают отпечаток на всю личность человека. Позже этот определяющий опыт повторяется в супружестве, в дружбе, а также по отношению к чужим людям.

В психоанализе это называется перенос. Такое поведение переносится на отношение к Меркель, которую большинство как раз таки не критикует. Плохое выполнение материнских обязанностей очень редко осознаётся и очень редко становится темой обсуждения.

REUTERS Hannibal Hanschke Канцлер Германии Ангела Меркель

Мать – это святое, это табу, её не критикуют. Это объяснимо и с эволюционной точки зрения: маленький ребёнок действительно не должен критиковать мать, потому что это несёт угрозу для его существования.

Так что такие вещи подавляются. И тогда человек ведёт себя так, как нравится маме. Этот перенос в первую очередь касается госпожи Меркель. Она не подвергается реальным нападкам даже за свои серьёзные политические ошибки, начиная от "поворота в энергетической политики" (отказ от углеводородной и ядерной энергетики и переход на возобновляемые источники энергии), последовавших далее спасения евро и истории с Грецией и вплоть до катастрофической миграционной политики и политики в области предоставления убежища. "Мамочку" щадят. На неё распространяется охрана материнства. Если человек выступает против «Мамочки», то в переносе он практически как будто выступает против собственной матери. Я утверждаю, что любой мужчина, любой федеральный канцлер-мужчина (в такой ситуации) уже давно был бы вынужден уйти в отставку.

Может быть, из-за этого "синдрома мамочки" у мужчины Шульца и нет шанса против Меркель?

– Да. У меня их телевизионная дуэль вызвала неприятное чувство неловкости. Нужно было объяснить Шульцу, что этот единственный шанс у него будет только в том случае, если он сейчас будет атаковать и не будет бояться "Мамочки". Чувствовалось, что он боится: "если я сейчас атакую, то испорчу отношения со всеми, так не делается". В этом есть доля истины, потому что на маму не нападают. Но это единственный возможный путь. К сожалению, Шульц этого вообще не понял.

Из Меркель делают "мамочку" или же она сама прилагает все усилия для того, чтобы быть таковой?

– И то, и другое. Меркель ведёт себя скромно и почти не проявляет признаков истерического и бойцовского поведения – и таким образом она гораздо больше соответствует обычному среднестатистическому образу матери, чем если бы она вела себя как женщина – эротичная, модно одетая.

А не подавать виду, что сделал глупость – как, например, во время миграционного кризиса – это тоже тактика Меркель?

– Да, "закрыть глаза – и вперёд". Многие как раз считают, что это хорошо, что она вот так без борьбы отсиживает свои сроки. У меня такое чувство, что госпожа Меркель как опиум для народа. Высказываниями типа "Мы это сделаем", "Это безальтернативно" и её якобы спокойной уравновешенной манерой она создаёт у людей впечатление, что всё не так уж плохо. С моей точки зрения, неинтересная предвыборная кампания объясняется именно этим.

Меркель как в спальном вагоне едет к должности федерального канцлера. Нет вообще никакого волнения – а оно должно было быть, поскольку перед нами стоят огромные проблемы.

Но на демократию это не очень похоже, скорее, на автократию. Так сказать, только короны не хватает.

– Конечно, самое печальное заключается в том, что господство "Мамочки"П, по сути, убивает демократию. Чтобы столь значительные решения как поворот в энергетической политике или, прежде всего, проблема беженцев принимались без участия парламента – такого ещё никогда не было

В парламентской демократии такие вопросы должен обсуждать, оценивать и решать парламент. То, что этого не происходит, я объясняю именно комплексом табуированности матери, а также тем, что политики сами боятся событий, которые ждут нас в будущем.

Как Вы думаете, почему женщина практически пенсионного возраста снова готова переживать этот стресс в течение следующих четырёх лет?

– Мне кажется, это проблема нарциссического характера. Я присутствовал при том, как она объявляла об этом в программе Анны Виль (телеведущая политического ток-шоу). Она сказала: меня ещё раз попросили. Её в некотором смысле соблазнили. Такая трактовка напрашивается сама собой, поскольку ХДС/ХСС (CDU/CSU) убеждены, что только с ней они смогут выиграть.

REUTERS Fabrizio Bensch Ангела Меркель

Я предполагаю, что её нарциссическое тщеславие согласилось с такой точкой зрения. Самые распространённые способы доказать себе и миру, что ты важен, — это деньги и власть. И тут, видимо, так сошлось, что и её уговаривали, и у неё самой была потребность остаться у власти.

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Пока что канцлер Меркель в своём плавании сквозь все моря и океаны не пострадала – насколько это вообще возможно. Как Вы полагаете, она способна выдержать всё это до самого конка и, может быть, ещё и будет коронована и окончательно войдёт в историю как святая?

– Боюсь, что её, скорее, ждёт нечто противоположное. То, что нас сейчас ожидает, кризис Запада – значительные нагрузки на западноевропейские страны, на денежную экономику, на финансовую экономику, проблемы миграции – с этим справиться уже не удастся. В обществе могут возникнуть серьёзные кризисы, эксцессы и конфликты, с которыми не удастся справиться теми методами, что были раньше. Тут нужно принимать жёсткие решения, чтобы избежать раскола общества не только на богатых и бедных, но и на правых и левых. Канцлер Меркель для этого не подходит.

Доктор Ханс-Йоахим Маац до своего выходя на пенсию в 2008 году был главврачом Психотерапевтической и психосоматической клиники Благотворительной организации Евангелической Церкви в Галле (Halle). В 1990 вышла в свет его книга "Застой чувств" (Der Gefühlsstau), в которой он исследовал влияние государственного и семейного принуждения в системе ГДР на психическое состояние населения. В своих последующих трудах Маац занимался критическим рассмотрением ситуации в воссоединённой Германии и её влиянием на психику.