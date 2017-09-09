Меркель и Шульц идут к должности канцлера ФРГ одной дорогой - Ярошенко

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Ангела Меркель победила на национальных теледебатах. Более убедительными ее речи назвали 55% зрителей немецкого телеканала ARD. Соперника Меркель, главу социал-демократов Мартина Шульца поддержали 35% зрителей.

Как сообщает DW, Меркель впервые удалось победить на теледебатах с таким значительным преимуществом. Главными темами диспута политиков были проблемы беженцев, отношения с Турцией, кризис вокруг ядерной и ракетной программ КНДР и роль президента США Дональда Трампа в этом вопросе, социальная политика, а также "дизельный скандал". Про отношения с Россией и конфликт в Украине соперники не вспоминали. Выборы в Бундестаг состоятся 24 сентября.

Результаты дебатов и заявления Меркель и Шульца прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Обозреватель Эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко

Чи можна вважати результат опитування під час теледебатів реальними настроями німців?

— Я не думаю, що 55% тих, хто вважає, що Меркель перемогла в дебатах — це автоматично конвертується в її рейтинг напередодні виборів. Це, скоріше, означає те, що ті глядачі, які так проголосували, вони визнають те, що Меркель змогла відбити критику Мартіна Шульца і гідно трималась в прямому ефірі впродовж цих дебатів і відтак вона як багаторічний лідер Німеччини, одна з лідерів Європи здатна нести відповідальність за багато суперечливих кроків, зокрема, у питанні міграції чи відносин з США, з Туреччиною і Росією. І таким чином те, що їй вдається втримувати лідерство з таких дуже непопулярних питань свідчить про те, що вона має значну підтримку населення, хай навіть і не більшість.

Мартін Шульц почав свій виступ на з ситуації з біженцями. Про що це говорить? Чому не згадували ситуацію в Україні?

— Я думаю, що біженці набагато більше турбують пересічного німецького громадянина, ніж ситуація в Україні. Тому що з України дуже мало біженців, які прямують до Шенгенської зони, тим паче, до Німеччини. А Німеччина посідає перше місце серед країн ЄС за кількістю біженців. Там понад один мільйон і, відповідно, хоча Німеччина є великою країною, достатньо заможною, яка здатна їх прийняти і надати їм певний рівень допомоги, але, тим не менше, основні країни походження біженців — Сирія, Іран, Афганістан і відтак це впливає на рівень культурної взаємодії з німцями і дуже часто культурні непорозуміння можуть призводити до різних випадків міжрелігійного, міжетнічного насильства і як наслідок це дає привід численним опонентам Ангели Меркель її критикувати, в тому числі, Мартіну Шульцу, хоча саме міграційна угода, яка допомогла в співпраці з Туреччиною зупинити потік біженців і більш, ніж в сто разів скоротити потік з початку 2017 року. Все ж таки тут теж Мартін Шульц і його партія, не особисто Мартін Шульц, а соціал-демократична партія, вони теж до цього були причетні.

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Які теми зараз виграшні для Ангели Меркель, а які для Мартіна Шульца?

— Я думаю, що обидва головні претенденти на канцлерство, вони намагались не стільки завоювати підтримку своїх виборців, скільки показати себе як надійними партнерами при формуванні великої коаліції, бо тут спостерігаються під час дебатів такі сигнали, що ні соціал-демократи, ні християнські демократи не бажають разом формувати спільну коаліцію. Відтак ці дебати багато в чому були спрямовані на те, щоб заохотити зелених, вільних демократів, можливо, навіть і вільних. Це не виключається у випадку, якщо вдасться сформувати коаліцію між лівими, соціал-демократами і ще якоюсь партією і тому навколо цього якраз і будувалось. Я вважаю, що обидва кандидати продемонстрували переконливі свої аргументи, тобто критика, зауваження були, безумовно, обґрунтовані, однак складність ситуації полягає в тому, що тут доволі обмежений простір для критики, бо обидві партії складають вже чотири роки одну коаліцію і тому критикуючи, наприклад, Меркель, критикуючи соціал-демократів певним чином повинні розуміти, що вона теж критикує свою політичну силу.

Наскільки гарячі можуть бути вибори, якщо порівнювати з тією ж Францією? Євроскептики зможуть нарощувати свою аудиторію чи вибори в Німеччині будуть спокійними?

— Ні, з точки зору загроз для єдності Європи я не бачу, що Німеччина може становити якусь загрозу, бо дві головні партії — Християнсько-демократичний союз і Соціал-демократична партія Німеччини сумарно набирають майже 60%. До того ж, ще одна партія — вільні демократи у них рейтинг близько 8%, тобто зелені також підтримують ідеї європейської інтеграції, європейських цінностей, тому тут немає жодних підстав боятись, що сформується уряд, в якому антисистемні партії будуть займати якісь керівні посади. Тут поки є дві керівні партії, які мають всі шанси пройти в парламент — це ліві і альтернатива для Німеччини, одні ультраліві, інші ультраправі. В кожної з них близько 8-10% рейтингу, однак альтернатива для Німеччини є, скоріш за все, не візьмуть в коаліцію. Про це відкрито заявляли працівники всіх партій, а от ліві — не виключаються, що вони можуть приєднатись до Соціал-демократичної партії, враховуючи якісь, що вони найбільш у фланзі електорату перебувають. Однак, тим не менше, їх вплив на прийняття важливих рішень буде незначний.

Як може змінитися політика Ангели Меркель в разі перемоги її партії на виборах?

— Я гадаю, що сильних змін не буде, тому що в німецькому політикумі є доволі міцний консенсус щодо основних питань зовнішньої політики. Це європейська інтеграція, це відносини з США, розширення чи політика розширення ЄС, політика сусідства і тому поки не бачу підстав для того, щоб стрімко якось змінювалась. Тим паче, що Соціал-демократична партія, якщо два роки тому там з вуст Франк-Вальтера Штанмайєра лунали гасла про те, що потрібно послабити санкції проти Росії, то зараз соціал-демократи в особі Мартіна Шульца зайняли таку позицію, більш схожу до Ангели Меркель і тому навіть в такому питанні як політика щодо Росії спостерігається доволі високий консенсус, бо зазвичай соціал-демократи більш обережні в цьому питанні.

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Ранее эксперт-международник Анна Шелест в эфире "ГС" отметила, что Соединенные Штаты сильнее в сфере безопасности и обороны, но с точки зрения влияния в Европе роль Германии и лично Меркель на международной арене — намного выше, чем у Трампа.

Также политический эксперт Андрей Золотарев в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что Дональд Туск хвалит Украину, но, к сожалению, тон в ЕС задает Меркель, а не он.