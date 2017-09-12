наверх
12.09.201720:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Меркель выступила против полного запрета на поставки оружия Турции

    (обновлено: )72
    Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что Турция состоит вместе с Германией в НАТО, мы по каждому отдельному случаю принимаем решение о том, какие вооружения мы экспортируем.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против полного запрета на поставки оружия Турции. Об этом она заявила во вторник в интервью NDR Info.

    Мартин Шульц и Ангела Меркель. Архивное фото
    REUTERS Yves Herman/File Photo
    Меркель и Шульц идут к должности канцлера ФРГ одной дорогой - Ярошенко

    Накануне глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Германия приняла решение заморозить поставки оружия Турции по действующим контрактам в связи с обострением двусторонних отношений.

    "Турция состоит вместе с нами в НАТО, мы по каждому отдельному случаю принимаем решение о том, какие вооружения мы экспортируем. Тут уже действует более ограничительное рассмотрение, но мы находимся в процессе общей борьбы с "Исламским государством" (террористическая группировка, запрещена в РФ), и мы должны в каждом случае взвешивать свое поведение", — сказала канцлер, отвечая на вопрос журналиста, когда же будут полностью запрещены поставки вооружений в Турцию.

    По словам Меркель, Турция и Германия являются партнерами в НАТО, и "мы зависим от сотрудничества с Турцией по вопросам безопасности, обмениваемся информацией относительно террористической активности". Канцлер добавила, что "при всех политических различиях мы должны придерживаться этого".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается
    Ситуация в зоне АТО. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны