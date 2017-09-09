наверх
09.09.201723:59
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Альянс Меркель теряет рейтинги за 2 недели до выборов - опрос

    (обновлено: )7010
    Согласно результатам опроса, проведенного организацией по изучению общественного мнения Emnid, 37% избирателей предпочли ХДС/ХСС - это на 1% меньше, чем неделю назад. СДПГ поддерживают все те же 24% избирателей.
    Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Возглавляемый канцлером ФРГ Ангелой Меркель партийный альянс ХДС/ХСС немного теряет популярность за две недели до выборов, при этом позиции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца остаются прежними, свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного организацией по изучению общественного мнения Emnid для издания Bild am Sonntag.

    Мартин Шульц и Ангела Меркель. Архивное фото
    REUTERS Yves Herman/File Photo
    Меркель и Шульц идут к должности канцлера ФРГ одной дорогой - Ярошенко

    По его итогам, 37% опрошенных предпочли ХДС/ХСС — это на 1% меньше, чем неделю назад. СДПГ поддерживают все те же 24% избирателей.

    Партия "Левых" получила поддержку 9% граждан Германии, доля сторонников либеральной "Свободной демпартии" и "Зеленых" составила 8%.

    Несколько изменились мнения немцев и о ведущих кандидатах в канцлеры. Если бы граждане ФРГ могли поучаствовать в прямых выборах канцлера сегодня, то 48% отдали бы свои голоса за Меркель — на 2% меньше, чем на прошлой неделе. Популярность Шульца, напротив, возросла — его оказались готовы поддержать 27% опрошенных вместо 25%.

    Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину
    Модель Наталья Кошель
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    Украинские военные на блокпосту. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия