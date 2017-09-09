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    В мире

    "Уходи, уходи". Меркель "атаковали" помидорами

    (обновлено: )910
    На встрече с канцлером присутствовали порядка 150 сторонников "правых", которые встретили Меркель свистом. Инцидент произошел в ходе визита в Мекленбург-Переднюю Померанию.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Канцлера Германии, главу партийного альянса ХДС/ХСС Ангелу Меркель закидали помидорами на предвыборных мероприятиях в разных городах страны дважды за неделю, сообщают немецкие СМИ.

    В Ангелу Меркель бросили помидором. Видео
    Канал на Youtybe Ruptly TV
    Меркель забросали помидорами во время предвыборной речи

    Как сообщает в пятницу агентство DPA, в ходе визита в Мекленбург-Переднюю Померанию на встречу с избирательным лагерем автомобиль канцлера закидали помидорами. "Уходи, уходи", — кричали демонстранты-сторонники "правых "партий, в частности "Альтернативы для Германии". На встрече с канцлером присутствовали порядка 150 сторонников "правых", которые встретили Меркель свистом.

    Как пишет таблоид Bild, аналогичный случай произошел в городе Гейдельберг 5 сентября. Неизвестные кинули в Меркель, одетую в красный жакет, два помидора.

    Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.

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