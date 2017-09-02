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    В мире

    Меркель призвала Европу восстановить контакты с Россией

    (обновлено: )36050
    По словам Меркель, достичь мира в Европе можно только вместе с Россией. Канцлер также указала на необходимость соблюдения договоров о разоружении между Вашингтоном и Москвой.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала европейские страны восстановить диалог с Москвой по вопросам безопасности, несмотря на имеющиеся разногласия.

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    "Достичь мира в Европе мы можем только вместе с Россией", — заявила Меркель в видеоподкасте 2 сентября.

    По мнению Меркель, Европе следует прилагать все усилия для восстановления контактов с Россией, при этом должны выполняться минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины. Канцлер также указала на необходимость соблюдения договоров о разоружении между Вашингтоном и Москвой.

    Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции в отношении РФ будут отменены, когда для них не будет повода.

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