Меркель призвала Европу восстановить контакты с Россией

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала европейские страны восстановить диалог с Москвой по вопросам безопасности, несмотря на имеющиеся разногласия.

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"Достичь мира в Европе мы можем только вместе с Россией", — заявила Меркель в видеоподкасте 2 сентября.

По мнению Меркель, Европе следует прилагать все усилия для восстановления контактов с Россией, при этом должны выполняться минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины. Канцлер также указала на необходимость соблюдения договоров о разоружении между Вашингтоном и Москвой.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции в отношении РФ будут отменены, когда для них не будет повода.