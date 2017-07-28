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    Юнкер перепутал Меркель со своей супругой

    (обновлено: )98
    В четверг Юнкер, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и премьер Словакии Роберт Фицо проводили совместную пресс-конференцию по миграционным вопросам, когда вдруг у главы ЕК зазвонил телефон.
    Канал AlphaX News на youtube

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    president.gov.ua
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    Реакция президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера на неожиданный телефонный звонок во время пресс-конференции заставила журналистов рассмеяться.

    В четверг Юнкер, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и премьер Словакии Роберт Фицо проводили совместную пресс-конференцию по миграционным вопросам, когда вдруг у главы ЕК зазвонил телефон.

    Юнкер брать трубку не стал. "Извините, это моя жена", — пояснил он и сбросил звонок. Но, посмотрев на экран, политик понял, что проигнорировал вовсе не супругу.

    "Это была госпожа Меркель", — сказал Юнкер, вызвав смех у присутствующих политиков и журналистов.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп перепутал главу Евросовета Дональда Туска и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

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