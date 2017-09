Главное в мире: презентация iPhone X, спецоперация в Барселоне

Josh Edelson / AFP

iPhone X "задаст тон на десятилетие"

Apple представила во вторник смартфон iPhone X, который "задает тон развитию смартфонов на будущее десятилетие", сообщил глава компании Apple Тим Кук на презентации новинок в Купертино. Это событие привлекло внимание всех мировых СМИ, включая Independent, Guardian, Telegraph, Figaro, Monde, Parisien, Washington Post, New York Times, Wall Street Journal и многих других.

Новый смартфон, помимо рекордной цены, включает систему разблокировки с распознаванием черт лица, стеклянный корпус с дисплеем в 5,8 дюйма Super RetinaT, беспроводную подзарядку, а также мощный чип Apple A11 Bionic. Как пишет издание Parisien, слухи подтвердились и, чтобы отпраздновать десять лет с рождения смартфона, они выпустили новую модель. Газета также отмечает, что, "по иронии судьбы", новый смартфон является главным конкурентом Samsung, который создал дисплей OLED – главное отличие iPhone X. Газета WSJ пишет, что компания сделала ставку на то, что некоторые покупатели захотят расстаться с суммой больше 1000 долларов за премиальный смартфон нового поколения. Газета Hill обратила внимание на инцидент с демонстрацией новой функции Face ID, которая приходит на смену Touch ID, распознающей отпечаток пальца владельца. Подробности новой технологии представлял вице-президент компании Крейг Федерини. "Здесь iPhone X, разблокировать его также просто, как взглянуть на него", — сказал Федерини, однако телефон его "не узнал". На видео-трансляции было видно, что на экране появилось предложение "ввести цифровой пароль, чтобы разблокировать Face ID". "Попробуем еще раз…. Ого-го-го… перейдем к запасному (телефону)", — сказал вице-президент компании и взял со столика другой аппарат, который разблокировался с первой попытки.

Издание New York Magazine пишет, что замена технологии Touch ID на Face ID — идея хуже, чем может показаться сначала, потому что Touch ID был быстрой и удобной функцией, а неудача продемонстрировать новую систему разблокировки на презентации говорит о том, какой раздражающей эта система будет на ранних этапах.

Манифестации во Франции

Акции протеста против реформы трудового законодательства, предложенной правительством Эдуара Филиппа, прошли во вторник на территории Франции, об этом пишут многие зарубежные СМИ, среди них Monde, Figaro, Parisien, Journal du Dimanche, Guardian, Financial Times, New York Times, Washington Examiner и другие. По словам представителя штаба профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), участие в акции в Париже приняли 60 тысяч человек. По оценкам полиции, маршем по Парижу прошли 24 тысячи человек. Как пишет газета Monde со ссылкой на данные МВД страны, во Франции в протестах приняли участие 223 тысячи человек. Издание Parisien приводит слова лидера крупнейшего профсоюза CGT Филиппа Мартинеза, который сообщает о 400 тысячах участников. Газета Washington Examiner публикует материал под заголовком "Президент Франции Эммануэль Макрон побеждает первую битву с бастующими профсоюзами". Она также обращает внимание на то, что протесты в целом прошли достаточно мирно, что уже следует отметить, поскольку подобные акции в стране склонны проходить с беспорядками. Как пишет издание FT, протесты прошли в Париже, Марселе, Лионе и Нанте. Газета также напоминает, что рейтинг популярности Макрона резко упал. Газета Guardian пишет, что число участников, которое было меньше, чем в прошлогодних демонстрациях против трудовых реформ экс-президента Франсуа Олланда, будет служить критерием способности мобилизовывать усилия профсоюзов против Макрона. Издание также отмечает глубокий раскол в профсоюзном движении между теми, кто полон решимости бороться с реформами, и теми, кто готов пойти на компромисс.

Спецоперация в Барселоне

Ведущие европейские СМИ (Pais, Mundo, Vanguardia, Guardian, Independent, Telegraph, Daily Mail и другие) пишут об антитеррористической операции, которая проводилась в центре Барселоны во вторник вечером. В рамках операции правоохранительные органы Каталонии оцепили в Барселоне район знаменитого собора Саграда Фамилия, были перекрыты близлежащие улицы и закрыты несколько станций метро. Находящиеся в этом районе люди были эвакуированы, а жителей близлежащих домов власти попросили не выходить на улицу. Как пишет газета Vanguardia, такая реакция правоохранительных органов Каталонии была вызвана находившимся неподалеку от собора подозрительным автомобилем. После проверки автомобиля взрывотехниками полиция сообщила, что тревога оказалась ложной. Как пишет газета Pais, весь вечер сотрудники правоохранительных органов осуществляли проверки на основных магистралях, ведущих к городу, что привело к многокилометровым пробкам. По данным Vanguardia, первоначальная информация свидетельствует о том, что операция в Барселоне началась из-за полученного от французских спецслужб предупреждения. Как пишет газета Guardian, инцидент произошел менее чем через месяц после терактов в Каталонии, унесших жизни 16 человек. Как стало известно позднее, террористы также планировали атаку на знаменитый собор.

Судью в Канаде отстранили из-за Трампа

Многие западные СМИ, включая Washington Post, Washington Examiner, Guardian, Independent, New York Times, Hill, Daily Mail, пишут о том, что 69-летний судья канадского города Гамильтон Бернд Забель был отстранен от работы на месяц за то, что на следующий день после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США пришел на работу в красной бейсболке с лозунгом избранного президента "Make America Great Again". "Судье Забелю объявляется выговор за нарушение норм судебного поведения", — говорится в решении совета по вопросам судебной практики канадской провинции Онтарио. Также в документе сообщается, что Забель "отстранен от работы на 30 дней без оплаты". Как пишут СМИ, 69-летний Забель на слушании по рассмотрению дела о дисциплинарной ответственности в августе заявил, что просто хотел посмешить людей. Как пишет газета Guardian, судья заявил, что своим выбором бейсболки хотел ознаменовать "беспрецедентную" ночь в США и выделиться на фоне своих коллег, которые не являлись сторонниками Трампа. "Некоторые канадцы не нашли это забавным", пишет газета Washington Post. Как пишет издание, совет по вопросам судебной практики канадской провинции Онтарио получил 81 жалобу от населения, включая юристов. Как сообщили в совете, многие канадцы считают, что политика Трампа "противоречит интересам и основным ценностям Канады", пишет New York Times. По данным издания, Забель не вел судебных дел с декабря прошлого года, однако получал зарплату. Издание отмечает, что судьям в Канаде не разрешается делать пожертвования политическим партиям или участвовать в любой политической деятельности.

"Мы частично довольны результатом. Я был бы более счастлив, если бы все ограничилось выговором", — приводит Washington Post слова одного из адвокатов Забеля Рикардо Федерико.