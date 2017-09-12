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12.09.201714:11
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    Репортажи

    Франция и США не поделили европейский рынок безопасности

    (обновлено: )207
    У США есть хватка, программа F-35 предполагала продажу американских самолетов в 1960-70 годы, нужно было закрепить за собой определенную клиентуру, компенсировать расходы в связи с планом Маршалла, заявил эксперт по безопасности.
    Флаг США - Франция
    LOIC VENANCE / AFP

    РИА Новости Украина

    Франция отказалась заявлять истребители Rafale на бельгийский тендер на закупку истребителей, которые должны заменить стоящие на вооружении бельгийской армии F-16. Причина в том, что условия закупки были заточены под американские машины, сообщает французское издание Challenges.

    Параллельно Франция пытается заключить межправительственную сделку, по которой Бельгия закупит продукцию компании Dassault без тендера. В чем причина доминирования американского ВПК на европейском рынке при наличии эквивалентной продукции ЕС?

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    Ситуацию для Sputnik прокомментировал Александр Вотравер (Alexandre Vautravers), эксперт Института прогнозирования и безопасности в Европе (l’Institut pour la Sécurité en Europe (IPSE) и Женевского Центра политики безопасности (Geneva Centre forSecurity Policy (GCSP):

    — Преимущество Rafale по отношению к F-35 — это цена. Это самолет предыдущего поколения, он более доступен и прост в эксплуатации.

    Был ли тендер прозрачным?

    Окончательное решение о типе самолета в таких странах, как Бельгия, Франция или Швейцария, должно быть политическим. Речь идет о приобретении, предполагающем военное, стратегическое, политическое сотрудничество на многие годы и десятилетия. Ясно, что определяющими для принятия решения являются не только характеристики самолета, но и критерии стратегического и политического плана.

    Может ли Франция противостоять американскому предложению?

    — Я не вижу в Бельгии единодушия и энтузиазма в отношении F-35. Бельгийское министерство обороны неоднократно заявило, что замена F-16 не первоочередная задача, что F-35 слишком дорогой самолет, что они стараются найти другие типы самолетов более надежные и подходящие в финансовом и экономическом плане».

    Почему предпочтение отдается?

    — Смена правительства в Бельгии отражается на выборе самолета и на стратегических решениях. Бельгия испытывает давление со стороны мирового сообщества. Многие страны покупали у американцев F35, например, Дания, Нидерланды. Стоимость F-35 не должна была превышать 30 миллионов долларов. В настоящий момент цены значительно выше: от 150 до 160 миллионов долларов.

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    Многие страны, сделавшие десять лет назад ставку на F-35, не в состоянии заплатить, они отдают себе отчет в том, что у них нет финансовой базы, нет средств для покупки этого самолета.

    Нидерланды осознали этот разрыв между желанием купить новый очень продвинутый самолет с прекрасными характеристиками и неподъемной ценой для такой страны, как Голландия.

    Такие страны, как Голландия, Италия или Великобритания оказывают давление на бельгийское правительство, чтобы Бельгия прибрела самолеты F-35, которые они больше не могут себе позволить.

    У США есть хватка, программа F-35 предполагала продажу американских самолетов в 1960-70 годы, нужно было закрепить за собой определенную клиентуру, компенсировать расходы в связи с планом Маршалла. Эта зависимость существует с 60-х годов, это не ново.

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