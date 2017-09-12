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12.09.201721:45
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    Фотоленты

    Масштабное шествие против трудовой реформы в Париже

    (обновлено: )57
    Столкновения в Париже из-за трудовой реформы Макрона
    Столкновения в Париже из-за трудовой реформы Макрона
    Столкновения в Париже из-за трудовой реформы Макрона
    Столкновения в Париже из-за трудовой реформы Макрона
    Столкновения в Париже из-за трудовой реформы Макрона
    Столкновения в Париже из-за трудовой реформы Макрона
    Столкновения в Париже из-за трудовой реформы Макрона
    Столкновения в Париже из-за трудовой реформы Макрона
    Столкновения в Париже из-за трудовой реформы Макрона
    @JBSemerdjian
    Столкновения в Париже из-за трудовой реформы Макрона
    Столкновения в Париже из-за трудовой реформы Макрона
    @JBSemerdjian
    Столкновения в Париже из-за трудовой реформы Макрона
    Столкновения в Париже из-за трудовой реформы Макрона
    @JBSemerdjian
    Столкновения в Париже из-за трудовой реформы Макрона
    Столкновения в Париже из-за трудовой реформы Макрона
    @JBSemerdjian
    Столкновения в Париже из-за трудовой реформы Макрона
    Столкновения в Париже из-за трудовой реформы Макрона
    @JBSemerdjian
    Столкновения в Париже из-за трудовой реформы Макрона
    Столкновения в Париже из-за трудовой реформы Макрона
    @JBSemerdjian
    Столкновения в Париже из-за трудовой реформы Макрона
    Столкновения в Париже из-за трудовой реформы Макрона
    @JBSemerdjian

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    Столкновения в Париже из-за трудовой реформы Макрона

    Шествие противников реформы трудового законодательства, предложенной правительством Эдуара Филиппа, завершилось на площади Италии в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

    Старт процессии был дан вскоре после 14.00 местного времени на площади Бастилии. Его протяженность составила около 3 км. Последние манифестанты подошли к площади Италии около 18.05.

    Манифестации в Париже. В ход пошел слезоточивый газ. Видео
    Sputnik France/Facebook
    Париж охватили протесты, в ход пошел слезоточивый газ. Полное видео

    По словам представителя штаба профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), участие в акции приняли 60 тысяч человек. По оценкам полиции, маршем по Парижу прошли 24 тысячи человек.

    Французы вышли на улицы с портретами президента страны Эммануэля Макрона, они выкрикивали слоганы, в которых содержались призывы к правительству отказаться от реформы.

    "Мы рабочие, а не хулиганы, хулиганы — власти", "Улицы принадлежат нам", "Реформа труда — смерть профессии" — скандировали участники акции. На их решимость не повлияла даже нестабильная погода — к низкой для сентября температуре воздуха добавился дождь, который несколько раз проливался на идущих.

    Манифестация, которая в целом прошла спокойно, не обошлась без ряда столкновений агрессивно настроенной молодежи с полицией. В сотрудников правоохранительных органов летели бутылки и камни, на это полицейские отвечали слезоточивым газом.

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