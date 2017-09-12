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    Полиция проводит антитеррористическую операцию в Барселоне

    (обновлено: )108
    Как сообщает полиция Каталонии в аккаунте Twitter, в рамках антитеррористической операции проводится проверка вокруг Саграда Фамилия. Сотрудники правоохранительных органов в целях безопасности выводят людей из собора.
    Испанская полиция, архивное фото
    flickr.com/clspeace

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Правоохранительные органы Каталонии оцепили в Барселоне район знаменитого собора Саграда Фамилия, проводится антитеррористическая операция, сообщила во вторник полиция.

    Смотрите также: Террористическая атака на Испанию

    "В рамках антитеррористической операции мы проводим проверки вокруг Саграда Фамилия, мы оцепили район", — говорится в сообщении полиции Каталонии в аккаунте Twitter.

    Согласно сообщению, сотрудники правоохранительных органов в целях безопасности выводят людей из собора.

    Напомним, в Испании мужчина зарезал полицейского.

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