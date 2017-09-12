Полиция проводит антитеррористическую операцию в Барселоне

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Как сообщает полиция Каталонии в аккаунте Twitter, в рамках антитеррористической операции проводится проверка вокруг Саграда Фамилия. Сотрудники правоохранительных органов в целях безопасности выводят людей из собора.