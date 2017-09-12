Полиция проводит антитеррористическую операцию в Барселоне

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Правоохранительные органы Каталонии оцепили в Барселоне район знаменитого собора Саграда Фамилия, проводится антитеррористическая операция, сообщила во вторник полиция.
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"В рамках антитеррористической операции мы проводим проверки вокруг Саграда Фамилия, мы оцепили район", — говорится в сообщении полиции Каталонии в аккаунте Twitter.
Согласно сообщению, сотрудники правоохранительных органов в целях безопасности выводят людей из собора.
Напомним, в Испании мужчина зарезал полицейского.