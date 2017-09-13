Эволюция iPhone: как менялся гаджет

Компания Apple во вторник представила новейший смартфон iPhone 8 и iPhone 8 Plus в стеклянных корпусах с функцией беспроводной зарядки. Презентация новинок Apple состоялась в новом "Steve Jobs Theater" в Apple Park.

Вице-президент компании Филип Шиллер на презентации новинок в Купертино сообщил, что новинка будет самой прочной и водо- и пыленепроницаемой за всю десятилетнюю историю смартфона. Как и ожидалось, новый девайс поддерживает функцию беспроводной зарядки. Динамики смартфонов стали на 25% громче iPhone 7.

Аппарат оснащен процессором A11 и более совершенными, чем у его предшественников, начинкой для фото- и видеосъемки. iPhone 8 и iPhone 8 Plus представлены в трех светах: Silver, Space Grey и Gold (rose Gold).

Кроме того, Apple представила смартфон iPhone X, который "задает тон развитию смартфонов на будущее десятилетие", сообщил глава компании Apple Тим Кук.

Новинка будет выходить в корпусах Space Grey и Silver, как и iPhone 8; задняя панель iPhone X покрыта слоем стекла. Новый аппарат лишился рамки вокруг экрана, который теперь занимает всю переднюю поверхность аппарата.