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    Эволюция iPhone: как менялся гаджет

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    Компания Apple во вторник представила новые смартфоны iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Как менялся гаджет с момента появления на рынке первого iPhone — в инфографике РИА Новости.
    Эволюция iPhone. Инфографика
    РИА Новости

    Компания Apple во вторник представила новейший смартфон iPhone 8 и iPhone 8 Plus в стеклянных корпусах с функцией беспроводной зарядки. Презентация новинок Apple состоялась в новом "Steve Jobs Theater" в Apple Park.

    Тим Кук на презентации iPhone X
    Josh Edelson / AFP
    Новинки Apple, или Что представили в "Театре Джобса"

    Вице-президент компании Филип Шиллер на презентации новинок в Купертино сообщил, что новинка будет самой прочной и водо- и пыленепроницаемой за всю десятилетнюю историю смартфона. Как и ожидалось, новый девайс поддерживает функцию беспроводной зарядки. Динамики смартфонов стали на 25% громче iPhone 7.

    Аппарат оснащен процессором A11 и более совершенными, чем у его предшественников, начинкой для фото- и видеосъемки. iPhone 8 и iPhone 8 Plus представлены в трех светах: Silver, Space Grey и Gold (rose Gold).

    Кроме того, Apple представила смартфон iPhone X, который "задает тон развитию смартфонов на будущее десятилетие", сообщил глава компании Apple Тим Кук.

    Новинка будет выходить в корпусах Space Grey и Silver, как и iPhone 8; задняя панель iPhone X покрыта слоем стекла. Новый аппарат лишился рамки вокруг экрана, который теперь занимает всю переднюю поверхность аппарата.

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