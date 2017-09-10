О чем говорят в мире: наступление "Ирмы", антитурецкие настроения в Германии

РИА Новости Украина

Ураган приблизился к Флориде

Продвижение урагана "Ирма" к американскому архипелагу Флорида-Кис стало самой обсуждаемой темой западных СМИ. Погода во Флориде стала значительно ухудшаться в субботу утром, а днем в воскресенье на архипелаге ожидаются ветра скоростью более 100 километров в час. Несмотря на то, что ураган ослаб с максимальной пятой категории до третьей, находясь над Кубой, метеорологи убеждены, что он усилится вновь, когда его ядро достигнет теплых вод Флоридского пролива.

Газета Guardian описывает картину, сложившуюся в городах Флориды. В Майами — пустынные улицы, закрытые заправки, супермаркеты и магазины – город окутан дурным предчувствием того, что припасла для него природа. На прилавках в городе Сент-Питерсберг неподалеку от Тампы закончились все необходимые продукты. В одной из сетей супермаркетов в ограниченных количествах доступны лед и вода. Каждый покупатель взял воду, и почти каждый – пиво, продолжает газета. "Время для Флориды истекает", "Флорида в страхе", "Майами-бич превратился в город-призрак" — под такими заголовками выходят новостные статьи немецких изданий Spiegel, Bild, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие.

Предупреждения турецкого МИДа

Немецкие СМИ активно обсуждают рекомендацию турецких властей для своих граждан, находящихся в ФРГ. Правительство Турции наблюдает усиление антитурецких настроений в предвыборной кампании в Германии и советует в связи с этим проявлять осторожность при поездках в страну, пишет газета Welt.

"Граждане Турции, которые живут в Германии или планируют ее посетить, должны соблюдать осторожность и действовать осмотрительно при возможных случаях проявления ксенофобии и расизма или вербальных атаках", — цитирует издание заявление турецкого МИД.

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Такая мера последовала вслед за одобренным Берлином планом по ужесточению экономической политики в отношении Анкары и рекомендаций для немцев, планирующих совершить путешествие в Турцию, отмечают СМИ. Один из ведущих кандидатов в канцлеры Германии и глава СДПГ Мартин Шульц жестко раскритиковал новую рекомендацию турецких властей. "Власти в Анкаре не видят меры", — посчитал он.

Мексика после землетрясения

Мексика начинает приходить в себя после самого серьезного за последнее столетие землетрясения, которое произошло в стране в ночь на пятницу. Спасатели, чем-то похожие на археологов, в промокших комбинезонах разбираются в завалах при свете фонарей. Своими руками они пытаются достать людей из-под обломков зданий, иногда прибегая к помощи экскаватора. Согласно сообщениям СМИ, стихия унесла жизни более 60 человек. Это землетрясение было мощнее того, что произошло в 1985 году в Мехико и унесло жизни порядка 10 тысяч человек, вспоминает New York Times. На этот раз эпицентр располагался в намного менее заселенном регионе страны. Он располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километра. Многие жители тех мест, опасаясь повторных толчков, вытащили матрасы и подушки и разместились на ночлег на улице. Кто-то ушел в парки или на детские площадки, некоторые остались близ своих домов, боясь мародерства.

Письменные экзамены отменяют

Рукописи не горят — Кембриджский университет намерен отменить привычные письменные экзамены из-за ухудшения почерка у студентов. Растущая популярность электронных девайсов привела к тому, что задания, выполненные учащимися от руки, становится все труднее разобрать, заявили профессора. Как пишет британская пресса, проблема оказалась настолько серьезной, что университет, по всей видимости, вскоре начнет проводить экзамены на ноутбуках, завершив тем самым 800-летнюю традицию "рукописных" экзаменов.

"Наблюдается четкий негативный тренд. Сложно и студентам, и экзаменаторам, становится все труднее и труднее читать рукописные тексты", — рассказала газете доктор Сара Пирсалл, преподающая на историческом факультете. Более того, по ее словам, когда экзаменаторы не могли расшифровать тексты в сданных работах, студентам приходилось приезжать снова во время летних каникул, чтобы зачитать свои ответы вслух. Пилотный "печатный" экзамен уже проводился ранее как часть "стратегии цифрового обучения" в университете.