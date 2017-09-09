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    Ущерб от урагана "Ирма" на территориях Франции составит 1,2 млрд евро

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    По данным страховой компании Франции CCR, сумма убытков будет около 1,2 миллиарда евро, она включает в себя покрытие ущерба жилым домам, автомобилям и предприятиям, в том числе операционных издержек.
    Последствия урагана Ирма на побережье Доминиканской Республики, в Нагуа
    REUTERS Ricardo Rojas

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Ущерб от урагана "Ирма", обрушившегося в среду на заморские территории Франции — острова Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, — составит около 1,2 миллиарда евро, заявили в субботу в государственной страховой компании Франции CCR.

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    "CCR полагает, что сумма убытков будет около 1,2 миллиарда евро. Эта сумма включает в себя покрытие ущерба жилым домам, автомобилям и предприятиям, в том числе операционных издержек", — отмечают в компании.

    Выплаты и компенсации от CCR получат те, кто приобретал страховку на случай природных катастроф, добавили в компании.

    "Ирму" называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие и прогнозируют его прибытие на побережья США на выходных.

    На территории Флориды, население южных районов которой составляет около 6 миллионов человек, и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, более 20 округов штата эвакуируются.

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    Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

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