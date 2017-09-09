Ущерб от урагана "Ирма" на территориях Франции составит 1,2 млрд евро

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Ущерб от урагана "Ирма", обрушившегося в среду на заморские территории Франции — острова Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, — составит около 1,2 миллиарда евро, заявили в субботу в государственной страховой компании Франции CCR.

"CCR полагает, что сумма убытков будет около 1,2 миллиарда евро. Эта сумма включает в себя покрытие ущерба жилым домам, автомобилям и предприятиям, в том числе операционных издержек", — отмечают в компании.

Выплаты и компенсации от CCR получат те, кто приобретал страховку на случай природных катастроф, добавили в компании.

"Ирму" называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие и прогнозируют его прибытие на побережья США на выходных.

На территории Флориды, население южных районов которой составляет около 6 миллионов человек, и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, более 20 округов штата эвакуируются.

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Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.