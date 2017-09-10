Мощнейший ураган "Ирма" надвигается на Флориду

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Центр урагана "Ирма" уходит с территории Кубы и медленно перемешается в сторону южной Флориды, ураган достигнет берегов штата до конца дня, сообщает Национальный метеорологический центр США.

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Ожидается, что ураган достигнет американского берега при максимальной скорости ветра 125 миль в час (205 километров в час) и средней скорости 115 миль в час (190 километров в час).

Кроме того, синоптики предупреждают о 60% вероятности возникновения разрушительных торнадо на территории штата по пути следования урагана.

Что касается другого сильного урагана — "Хосе", бушующего на Карибах, то скорость ветра там замедляется. Сейчас она равна 85 милям в час (135 километров в час), добавляют американские синоптики.

Президент США Дональд Трамп провел в субботу совещание с членами правительства по подготовке к урагану "Ирма". Видеозапись с совещания опубликована на странице президента в Twitter.

"Это ураган разрушительной силы, поэтому я обращаюсь ко всем следовать инструкциям, собственность можно восстановить, жизнь — нет. Поэтому вопросы безопасности должны быть решены в первую очередь", — обратился он к гражданам США и присутствующим на совещании. Среди них были госсекретарь Рекс Тиллерсон и глава пентагона Джеймс Мэттис.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 сентября 2017 г.

​Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. К эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды.