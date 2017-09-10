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    Мощнейший ураган "Ирма" надвигается на Флориду

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    Ураганы в США и мощное землетрясение у берегов Мексики (98)

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    Ураган достигнет американского берега при максимальной скорости ветра 205 километров в час и средней скорости 190 километров в час. Синоптики предупреждают о 60% вероятности возникновения разрушительных торнадо на территории штата по пути следования урагана.
    Ураган Ирма в Пуэрто-Плата. Архивное фото
    REUTERS Ivan Alvarado

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Центр урагана "Ирма" уходит с территории Кубы и медленно перемешается в сторону южной Флориды, ураган достигнет берегов штата до конца дня, сообщает Национальный метеорологический центр США.

    Последствия урагана Ирма на побережье Доминиканской Республики
    REUTERS Defence- Gerben van Es/Handout via REUTERS
    Апокалипсис из-за "Ирмы". Разрушения после урагана на побережье Доминиканы

    Смотрите также: На смену "Ирме". Ураган "Хосе" в Атлантике усилился до 4-ой категории

    Ожидается, что ураган достигнет американского берега при максимальной скорости ветра 125 миль в час (205 километров в час) и средней скорости 115 миль в час (190 километров в час).

    Кроме того, синоптики предупреждают о 60% вероятности возникновения разрушительных торнадо на территории штата по пути следования урагана.

    Что касается другого сильного урагана — "Хосе", бушующего на Карибах, то скорость ветра там замедляется. Сейчас она равна 85 милям в час (135 километров в час), добавляют американские синоптики.

    Президент США Дональд Трамп провел в субботу совещание с членами правительства по подготовке к урагану "Ирма". Видеозапись с совещания опубликована на странице президента в Twitter.

    "Это ураган разрушительной силы, поэтому я обращаюсь ко всем следовать инструкциям, собственность можно восстановить, жизнь — нет. Поэтому вопросы безопасности должны быть решены в первую очередь", — обратился он к гражданам США и присутствующим на совещании. Среди них были госсекретарь Рекс Тиллерсон и глава пентагона Джеймс Мэттис.

    ​Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. К эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды.

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