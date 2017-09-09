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    Около 6,3 млн жителей Флориды подлежат эвакуации из-за урагана "Ирма"

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    Власти Флориды сообщают, что ураган "Ирма" сильнее урагана "Харви". Не менее 6,3 миллиона жителей штата Флорида подлежат эвакуации.
    Последствия урагана Ирма
    REUTERS Ivan Alvarado

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Около 6,3 миллиона человек, проживающих в штате Флорида, подлежат эвакуации из-за урагана "Ирма", говорится в сообщении на сайте губернатора Флориды Рикка Скотта.

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    "По оценкам Департамента Чрезвычайных Ситуаций Флориды, 6,3 миллиона жителей Флориды подлежат эвакуации", — говорится в сообщении.

    "Ирму" называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие и прогнозируют его прибытие на побережья США на выходных. На территории Флориды, население южных районов которой составляет около 6 миллионов человек, и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, более 20 округов штата эвакуируются.

    Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

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