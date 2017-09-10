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    Очевидица урагана "Ирма" сообщила об ужасных последствиях

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    По словам жительницы Пуэрто-Рико Марии Кузины, три миллиона человек остались без воды, 1,5 миллиона без электричества, "ни того ни другого нет со вторника".
    Последствия урагана Ирма на Синт-Маартен Голландской части острова Сен-Мартен в Карибском море
    REUTERS Defence- Gerben van Es/Handout via REUTERS

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Водоснабжения и электричества нет почти неделю у многих жителей Пуэрто-Рико из-за урагана "Ирма", рассказала РИА Новости в воскресенье проживающая в Пуэрто-Рико Мария Кузина, ставшая очевидицей обрушившейся на страну стихии.

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    "Мы не выходили из дома. У меня маленький ребенок. Шум ветра напоминал работающие двигатели авианосца", — рассказала она.

    ​По ее словам, очень много людей остаются без электричества.

    "Самое страшное не то, насколько разрушена наша инфраструктура, а то настолько она парализована. Три миллиона человек остались без воды, 1,5 миллиона без электричества. Ни того ни другого у нас нет со вторника", — сказала Кузина.

    Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. В минувшую среду заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции, и имеющие славу места отдыха состоятельных путешественников, подверглись удару урагана "Ирма".

    Его называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие, его жертвами уже стали более 20 человек. В субботу ураган "Ирма" ослаб с максимальной пятой категории до третьей, находясь над Кубой, и движется в западном направлении.

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