Очевидица урагана "Ирма" сообщила об ужасных последствиях

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Водоснабжения и электричества нет почти неделю у многих жителей Пуэрто-Рико из-за урагана "Ирма", рассказала РИА Новости в воскресенье проживающая в Пуэрто-Рико Мария Кузина, ставшая очевидицей обрушившейся на страну стихии.

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"Мы не выходили из дома. У меня маленький ребенок. Шум ветра напоминал работающие двигатели авианосца", — рассказала она.

— Melissa Vitteri (@MelissaVitteri) 6 сентября 2017 г.

​По ее словам, очень много людей остаются без электричества.

"Самое страшное не то, насколько разрушена наша инфраструктура, а то настолько она парализована. Три миллиона человек остались без воды, 1,5 миллиона без электричества. Ни того ни другого у нас нет со вторника", — сказала Кузина.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. В минувшую среду заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции, и имеющие славу места отдыха состоятельных путешественников, подверглись удару урагана "Ирма".

Его называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие, его жертвами уже стали более 20 человек. В субботу ураган "Ирма" ослаб с максимальной пятой категории до третьей, находясь над Кубой, и движется в западном направлении.