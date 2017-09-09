Тропический шторм "Катя" рассеялся в Мексике

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Тропический шторм "Катя" в субботу рассеялся на востоке Мексики, угроза сильных ливней сохраняется, сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США (NHC).

Ранее метеорологи сообщали, что ураган "Катя" ослаб до тропического шторма неподалеку от гор Сьерра-Мадре вдоль восточного побережья Мексики. В данный момент шторм рассеялся, находясь в 245 километрах к югу города Тампико и в 200 километрах к северо-западу от города Вераскус. "Остатки" стихии движутся со скоростью 7 километров в час в западном-юго-западном направлении.

Национальный центр США по слежению за ураганами также сообщал о двух ураганах в Атлантике.

Ураган "Ирма", который называют самым мощным ураганом в Атлантическом океане как минимум за последнее десятилетие, в субботу ослаб с максимальной пятой категории до третьей, находясь над Кубой, и движется в западном направлении.

Ураган "Хосе", которому присвоена четвертая категория опасности, в данный момент идет в северо-западном направлении, находясь в 190 километрах к востоку от Северных Подветренных островов.