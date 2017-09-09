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    В мире

    Тропический шторм "Катя" рассеялся в Мексике

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    Ураганы в США и мощное землетрясение у берегов Мексики (96)

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    Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил, что несмотря на спад урагана "Катя", угроза сильных ливней сохраняется.
    Волны прорываются над морской стеной впереди урагана Катя в Веракрусе
    REUTERS Victor Yanez

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Тропический шторм "Катя" в субботу рассеялся на востоке Мексики, угроза сильных ливней сохраняется, сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США (NHC).

    После Ирмы ждут Хосе
    euronews (на русском)
    На смену "Ирме". Ураган "Хосе" в Атлантике усилился до 4-ой категории

    Ранее метеорологи сообщали, что ураган "Катя" ослаб до тропического шторма неподалеку от гор Сьерра-Мадре вдоль восточного побережья Мексики. В данный момент шторм рассеялся, находясь в 245 километрах к югу города Тампико и в 200 километрах к северо-западу от города Вераскус. "Остатки" стихии движутся со скоростью 7 километров в час в западном-юго-западном направлении.

    Национальный центр США по слежению за ураганами также сообщал о двух ураганах в Атлантике.

    Ураган "Ирма", который называют самым мощным ураганом в Атлантическом океане как минимум за последнее десятилетие, в субботу ослаб с максимальной пятой категории до третьей, находясь над Кубой, и движется в западном направлении.

    Ураган "Хосе", которому присвоена четвертая категория опасности, в данный момент идет в северо-западном направлении, находясь в 190 километрах к востоку от Северных Подветренных островов.

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