Хроника 9 сентября: Усик защитил свой титул, Саакашвили едет в Киев, Лещенко женился

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Суббота была отмечена победой украинского боксера Александра Усика. Суббота была также богата на свадьбы vip-персон: женился нардеп Лещенко и сын генерального прокурора Юрий Луценко. Киев также ожидает приезда оппозиционного политика Михаила Саакашвили, которого президент лишил украинского гражданства. Подробнее об этих и других новостях – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Усик — чемпион

Александр Усик победил Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде, защитив свой титул чемпиона мира WBO в первом тяжелом весе и выйдя в полуфинал WBSS. Бой состоялся в ночь на 10 сентября в Берлине. В Берлине в "Макс-Шмелинг-халле" прошел боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и немцем Марко Хуком в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии. Бой также имел статус титульного за пояс чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе, которым владеет Усик. 30-летний украинец разнообразно атаковал целыми сериями и, в отличие от Хука, был гораздо более эффективен. Немецкий боксер ближе к концу боя отметился очередной выходкой, ударив Усика в затылок, когда тот подскользнулся. За это рефери снял с Хука балл. Расплата наступила вскоре. В десятом раунде бой превратился в одностороннее избиение немца, и рефери прекратил поединок. Александр Усик, таким образом, вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсии и защитил также пояс чемпиона мира WBO.

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Саакашвили готовится к приезду

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что, несмотря на угрозы, он намерен приехать на границу с младшим сыном. Его возвращение запланировано на 10 сентября. "Не надо пугать нас насилием и провокациями, я еду на границу вместе со своим 11-летним сыном в полной уверенности, что никаких эксцессов не будет", — сообщил Михаил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne. В пункте пропуска "Краковец-Корчева", куда в воскресенье намерен прибыть экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, обустраивают палаточный городок с биотуалетами. Недалеко от границы c Польшей замечена гусеничная техника.

В Варшаву отправился автобус с журналистами ведущих украинских СМИ, которые будут освещать возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Сам политик планирует ехать на пропускной пункт "Краковец" вместе с ними, сообщает "Украинская правда". Автобус с журналистами направляется в Перемышль, где утром Саакашвили даст пресс-конференцию. Среди СМИ представлены "УП", "Страна", "Укринформ", "24-й телеканал", "BBC-Украина", AP, AFP, "Франквуртер", также зарегистрированы журналисты грузинского телеканала "Рустави". Всего до 10 человек. Часть журналистов ждет Саакашвили в Перемышле. По словам помощников Саакашвили, политик присоединится к журналистам, и в этом автобусе будет пересекать границу на общих основаниях.

"Ирма" атакует США

Мощнейший ураган "Ирма" надвигается на Флориду. Ураган достигнет американского берега при максимальной скорости ветра 205 километров в час и средней скорости 190 километров в час. Синоптики предупреждают о 60% вероятности возникновения разрушительных торнадо на территории штата по пути следования урагана. Ожидается, что ураган достигнет американского берега при максимальной скорости ветра 125 миль в час (205 километров в час) и средней скорости 115 миль в час (190 километров в час). Президент США Дональд Трамп провел в субботу совещание с членами правительства по подготовке к урагану "Ирма". "Это ураган разрушительной силы, поэтому я обращаюсь ко всем следовать инструкциям, собственность можно восстановить, жизнь — нет. Поэтому вопросы безопасности должны быть решены в первую очередь", — обратился он к гражданам США и присутствующим на совещании. Среди них были госсекретарь Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Свадьба Лещенко и сына Луценко

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко женился на диджее Анастасии Топольской. Свадебная вечеринка проходила в субботу в оранжерее Национального Экспоцентра Украины, сообщает tabloid.pravda.com.ua. По информации издания, среди гостей — только самые близкие друзья и родственники. Всего не более 40 человек.

В этот же день женился старший сын генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Церемония бракосочетания состоялась за закрытыми дверями, без посторонних — во время официального обеденного перерыва. Кто стал избранницей старшего наследника Луценко пока что не известно. Сам Юрий Луценко на своей странице в Facebook выложил фото новоиспеченной семейной пары и написал: "Любов творить чудеса. Тепер крім двох синів маємо доню Настю".

Басте запретили въезд в Украину

Известному российскому рэперу Василию Вакуленко (Баста) запретили въезд сроком на три года, сообщает в субботу "Апостроф" со ссылкой на официальный ответ СБУ на запрос издания. В августе сообщалось, что СБУ рассматривает вопрос о запрете Вакуленко на въезд в Украину из-за посещения Крыма. "Согласно статье 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности государства принято решение о запрете въезда в Украину указанному вами в запросе гражданину РФ сроком на три года", — говорится в ответе СБУ. Ранее данные российского рэпера Басты были внесены в базу сайта "Миротворец" за посещение им Крыма.

У флота два новых катера

Украинский флот пополнился двумя артиллерийскими катерами. В Минобороны сообщили, что два малых бронированных артиллерийских катера были построены для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на ПАО "Завод "Кузница на Рыбацкой". Два новых малых бронированных артиллерийских катера, построенных для Военно-морских сил, прибыли в субботу в Одессу, сообщается на сайте Минобороны Украины.

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"Сегодня, 9 сентября, в Одессу прибыли два малых бронированных артиллерийских катера, построенные для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на ПАО "Завод "Кузница на Рыбацкой". По информации командира бригады надводных кораблей капитана второго ранга Дмитрия Глухова, плавание прошло согласно графику, выхода из строя узлов и механизмов не произошло, поставленные задачи выполнены", — говорится в сообщении. Этой осенью флот ждет прибытия к месту постоянного базирования еще двух новых катеров.

Смертельный тест-драйв

Во время тест-драйва спорткара погибли трое человек. По информации полиции, автомобиль во время тест-драйва двигался по автодороге Херсон — Каховка — Геническ в направлении областного центра. На въезде в Херсон автомобиль по неизвестным пока причинам выехал на обочину, где совершил наезд на дерево. В результате столкновения Lexus" разорвало на несколько частей.