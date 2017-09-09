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    Ураган "Ирма" разрушил около 70% домов на острове Сен-Мартен

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    Из-за урагана "Ирма" с корнем вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно повреждены объекты инфраструктуры на острове Сен-Мартен.
    Последствия урагана Ирма на Синт-Маартен Голландской части острова Сен-Мартен в Карибском море
    REUTERS Defence- Gerben van Es/Handout via REUTERS

    КИЕВ, 9 сен – РИА Новости Украина. Ураган "Ирма" значительно повредил или уничтожил около 70% домов на острове Сен-Мартен, сообщает газета NRC Handlesblad со ссылкой на заявление нидерландского министра внутренних дел и королевских отношений Роналда Пластерка.

    Ураган Ирма в зоне поражения стихии
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    В среду ураган "Ирма" обрушился на острова в Карибском море, в частности на Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Территория последнего разделена между Францией и Нидерландами.

    Как отметил Пластерк в ходе пресс-конференции, в настоящий момент в некоторых местах восстановлено электричество и коммуникации. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в свою очередь заявил, что на острове находятся десятки нидерландских туристов, их эвакуация началась в текущие выходные.

    Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях на Сен-Мартене – с корнем вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно повреждены объекты инфраструктуры. Кроме того, ураган нанес большой ущерб международному аэропорту на нидерландской части острова. Правительство Нидерландов сообщило о мародерстве на острове и отправило военных для доставки дополнительной помощи.

    Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

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