Ураган "Ирма" разрушил около 70% домов на острове Сен-Мартен

КИЕВ, 9 сен – РИА Новости Украина. Ураган "Ирма" значительно повредил или уничтожил около 70% домов на острове Сен-Мартен, сообщает газета NRC Handlesblad со ссылкой на заявление нидерландского министра внутренних дел и королевских отношений Роналда Пластерка.

В среду ураган "Ирма" обрушился на острова в Карибском море, в частности на Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Территория последнего разделена между Францией и Нидерландами.

Как отметил Пластерк в ходе пресс-конференции, в настоящий момент в некоторых местах восстановлено электричество и коммуникации. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в свою очередь заявил, что на острове находятся десятки нидерландских туристов, их эвакуация началась в текущие выходные.

Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях на Сен-Мартене – с корнем вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно повреждены объекты инфраструктуры. Кроме того, ураган нанес большой ущерб международному аэропорту на нидерландской части острова. Правительство Нидерландов сообщило о мародерстве на острове и отправило военных для доставки дополнительной помощи.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.