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    Зарубежье

    О чем пишут в мире: землетрясение в Мексике, "дело" Uber, налог для техгигантов

    (обновлено: )27
    ФБР и прокуратура Нью-Йорка инициировали расследование в отношении компании Uber, в ЕС предлагают ввести новый налог для Google и Amazon.
    Землетрясение у берегов Мексики
    REUTERS Imelda Medina

    РИА Новости Украина

    Ситуация вокруг Equifax накаляется

    ФБР начало расследование в связи с кражей данных кредитного бюро Equifax. Как пишет газета Hill, "ФБР следит за ситуацией сообразно обстоятельствам". 

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    Также, пишет Hill, генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман сообщил, что его офис начнет расследование по данному вопросу. Кроме того, он призвал всех жителей Нью-Йорка "немедленно связаться с Equifax, чтобы узнать были ли их данные взломаны, и принять дополнительные меры для защиты". 

    В свою очередь бюро Equifax заявило, что "не будет останавливать потребителей от инициации группового иска против компании". 

    Кража данных Equifax стала одной из трех худших за всю историю наравне с Yahoo в прошлом году и Sony Corp."s в 2014, отмечает Wall Street Journal, что стоило компании не только критики со стороны клиентов, но и падения активов. 

    Как отмечает Times, взлом бюро коснулся не только США, но и иностранных клиентов, в частности Equifax хранит данные 44 миллионов британцев, которые могли стать жертвами взлома.

    Угроза нового налога для техгигантов

    Газета Financial Times пишет, что Париж и Берлин планируют "совместное наступление" на интернет-гигантов, в частности Google и Amazon. По информации газеты, министр финансов Франции Бруно Ле Мэр подготовил инициативу, которая на следующей неделе будет представлена 28 министрам финансов ЕС. 

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    Суть инициативы заключается в введении "уравнительного налога" для техкомпаний – налога, который будет основываться на национальном обороте. 

    "Мы не должны более принимать то, что эти компании ведут дела в Европе, при этом платят минимальный налог", — говорится в черновике инициативы, доступ к которой получила газета. В соответствии с документом, министры финансов Германии, Испании и Италии присоединились к Ле Мэру. 

    В свою очередь газета Times отмечает, что эта инициатива может "разрушить бизнес-модели" международных компаний, занятых в сфере технологий.

    Расследование в отношении Uber

    ФБР и прокуратура Нью-Йорка инициировали расследование в отношении компании Uber, пишет газета Wall Street Journal. Компанию подозревают в использовании компьютерной программы Hell для борьбы с конкурентами. 

    По словам источников газеты, эта программа была направлена, в частности на борьбу с водителями сервиса Lyft. С помощью программы компания Uber находила водителей Lyft поблизости и смотрела, какие цены на какие маршруты они предлагают. 

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    New York Times отмечает, что несмотря на то, что в прошлом месяце был назначен новый глава компании, Uber "продолжает бороться с последствиями" действий экс-главы Трэвиса Каланика, чья тактика нередко была "на границе закона". 

    Газета Independent также отмечает, что компании приходится на данный момент "бороться, чтобы восстановиться от серии скандалов и правовых споров". По данным Wall Street Journal, Uber сотрудничает со следствием.

    Землетрясения в Мексике

    Землетрясение у берегов Мексики
    Luis PEREZ / AFP
    Мощное землетрясение у берегов Мексики: паника и разрушения

    В пятницу у берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 8,2. Сначала на улицах завыли предупредительные сирены, что не было неожиданностью, так как в Мексике часто происходят подземные толчки. 

    Однако затем в домах погас свет, книги начали падать с полок. "В пижамах, с детьми, завернутыми в одеяла, жители ринулись из своих квартир на темные улицы", — пишет газета. 

    В результате землетрясения около 60 человек погибли, школы и дома разрушены, сообщает Daily Mail. Как отмечают западные СМИ, в стране объявлен трехдневный траур в память о погибших в результате землетрясения.

    twitter.com/CREO21Mexico
    Землетрясение у берегов Мексики

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