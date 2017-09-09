Frankfurter Allgemeine Zeitung: Киев атакует главу немецкого МИД

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Константин Елисеев, главный советник по внешнеполитическим вопросам президента Петра Порошенко, подверг резкой критике министра иностранных дел Зигмара Габриэля (СДПГ) за его предложение отменить нынешние санкции против России еще до выполнения Москвой ее обязательств, вытекающих из Минского соглашения. Елисеев заявил, что уже "не в первый раз" Габриэль выступает с такими "безответственными" идеями. Его последнее предложение напоминает, мол, политику умиротворения 1938 года в пользу гитлеровской Германии. Украинский посол в Берлине получил, по его словам, указание вручить представление в министерстве иностранных дел", — пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Во время своего выступления во вторник в Мекленбурге-Передней Померании Габриэль уже не увязывал больше смягчение санкций против Москвы с обязательным выполнением Минского соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта. Поводом является, мол, предложение российского президента Владимира Путина о размещении в Восточной Украине миротворческих сил", — говорится в статье.

"Минское мирное соглашение по Украине будет еще долго осуществляться, — сказал Габриэль в Анкламе. — Нет никакого смысла ожидать, что мы отменим санкции лишь после его осуществления. Дайте нам по крайней мере возможность добиться заключения перемирия и отвода тяжелых вооружений, и тогда в качестве поощрения отменить санкции и помочь Восточной Украине в ее восстановлении".

"Это должно стать отправным пунктом для новой политики разрядки. Путин заявил о внесении в ООН резолюции о направлении в зону конфликта сил голубых касок. Условия, которые были названы Москвой во вторник, были отклонены в Украине", — пишет немецкое издание.

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин сказал в интервью изданию по поводу Габриэля следующее: "Такие сигналы весьма вредны. Поэтому эти последние заявления могут рассматриваться лишь как заигрывание с Кремлем". "Год назад СДПГ уже требовала во время предвыборной борьбы в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании пойти на уступки в отношении Москвы. Тогда речь шла еще о постепенном смягчении санкций в случае пошагового выполнения Минских договоренностей", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ приветствует предложение президента России Владимира Путина о направлении миссии ООН на восток Украины, об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. "Федеральное правительство принципиально приветствует предложение российского президента о миссии ООН на востоке Украины. Эта идея с 2015 года поддерживается и Украиной. Хорошо, что Россия присоединилась наконец к этой инициативе", — сказала Деммер.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ в Украине при выполнении этих условий.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

Как сообщалось, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко считает неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил президент России Владимир Путин.