Несносный ребенок. Принца Бельгии могут лишить 77 000 евро дотации за фото

AFP 2014 / Jonas Roosens

Александр Шишло, для РИА Новости Украина

Государственная дотация младшему брату короля Бельгии принцу Лорану может быть урезана на 77 тысяч евро в наказание за его фотографии с военными КНР, сообщила в пятницу радиостанция Contact.

По ее данным, правительство Бельгии рассмотрит вопрос на заседании в пятницу. Расходы на содержание брата монарха ежегодно обходятся государству в 308 тысяч евро, пишут РИА Новости.

В июле принц Лоран присутствовал на торжествах, организованных посольством КНР в Брюсселе по случаю 90-летия создания армии КНР. На фотографии, которую брат короля выложил после этого в микроблоге Twitter и которая была удалена после прозвучавшей в его адрес критики, он запечатлен в военной форме и в окружении китайских военных.

По информации газеты Laatste Nieuws, сам король Филипп не возражает против намерения правительства Бельгии подвергнуть санкциям его младшего брата за допущенный им проступок. Принц принял приглашение китайской стороны, несмотря на то, что ранее премьер-министр Бельгии Шарль Мишель запретил ему встречаться с иностранными официальными лицами без согласования с министерством иностранных дел, поскольку он наделен протокольным статусом.

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В ближайшее время премьер намерен провести встречу с принцем Лораном, чтобы дать ему возможность представить оправдательные доводы. Сам 53-летний принц утверждает, что присутствовал на торжествах в посольстве КНР исключительно как частное лицо — по персональному приглашению.

Как сообщает Laatste Nieuws, сам он "сильно раздражен" полемикой, вызванной поведением принца Лорана. За неподобающие его статусу проступки глава королевского дома ранее уже лишил детей своего брата титула принцев и принцесс "бельгийских".

Премьер Бельгии, со своей стороны, пригрозил принцу Лорану санкциями после того, как он несколько месяцев назад без разрешения МИД королевства встретился с высокопоставленными чиновниками из Шри-Ланки.

Король-отец Альберт Второй в период нахождения на троне однажды не внес своего младшего сына в список лиц, приглашенных на официальные торжества по случаю национального праздника Бельгии — Дня короля. "Опале" член королевской семьи, которого пресса именует "несносным ребенком", был подвергнут за целый ряд "выходок": самовольную поездку в Демократическую Республику Конго (ДРК) — бывшую бельгийскую колонию, некорректное обращение с наемными работниками и курьезное падение на свадьбе князя Монако.

В юности принц Лоран доставил немало хлопот родителям: несколько раз менял учебные заведения, совершив в 13 лет побег из школы-интерната при аббатстве Лоппем, а также устраивал шумные вечеринки.

В зрелом возрасте принца Лорана несколько раз лишали водительских прав за превышение скорости (в свое время он даже предложил ввести отдельные правила дорожного движения для владельцев скоростных автомобилей), уличали в неэкономном расходовании выделяемых на его содержание средств госбюджета.

При этом выпускник поневоле королевской военно-морской школы и морской офицер Лоран всегда испытывал страсть к ветеринарии. Он основал Фонд защиты животных, открыл несколько ветеринарных лечебниц для домашних животных, принадлежащих малообеспеченным слоям населения, и даже написал книгу о собаках.