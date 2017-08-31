У шведского принца Карла Филипа и модели родился второй ребенок

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КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина, Людмила Божко. Королевский двор Швеции сообщил в четверг, что у шведского принца Карла Филипа и его супруги принцессы Софии родился второй ребенок.

"Принцесса София родила 31 августа 2017 года в 11.24 (12.24 по Киеву) здорового ребенка", — говорится в сообщении для прессы королевского двора.

Согласно сообщению королевского двора, у супругов родился сын. Вес ребенка составил 3,4 килограмма, рост — 49 сантиметров.

Карл Филип (1979) – не наследный принц, он второй по счету ребенок короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии.

В июне 2015 года принц обвенчался в Стокгольме с моделью Софией Хелльквист. После церемонии бракосочетания ей присвоили титул принцессы.

София (1984) выросла в местечке Эльвдален Центральной Швеции в семье среднего класса, каких-либо королевских корней у нее нет.

У Софии и Карла Филипа уже есть ребенок – принц Александр (2016). Родившийся ребенок является шестым по счету внуком королевской пары.

У их старшей дочери и у наследницы престола Виктории и у младшей дочки Мадлен уже есть по два ребенка.