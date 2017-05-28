Королевскую семью Бельгии "оскорбила" реклама Burger King

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Королевская семья Бельгии раскритиковала рекламу сети быстрого питания Burger King и сочла ее оскорбляющей достоинство короля Филиппа, сообщает Би-би-си.

Рекламное интернет-объявление сети Burger King, которая в конце июня должна начать работу в стране, предлагает бельгийцам выбрать между королем Филиппом и "королем бургеров" — символом ресторанной сети. При этом, если пользователь выбирает короля Бельгии, система дважды уточняет, уверен ли клиент в своем выборе. "Вы уверены? Он ведь не будет готовить вам картофель фри", — говорится в объявлении.

"Мы осуждаем эту выходку. Поскольку у нее коммерческие цели, мы не дадим разрешение", — цитирует Би-би-си заявление представителя королевской семьи Пьера Эммануэля де Бо.

Вместе с тем отмечается, что компания Burger King пока не получала никаких уведомлений от королевской семьи.

Как сообщалось ранее, король Нидерландов Виллем-Александр более 20 лет подрабатывает вторым пилотом на пассажирских рейсах авиакомпании KLM Cityhopper.