Жива в сердцах людей. Туристы в Лондоне вспоминают принцессу Диану

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

Наталья Копылова, Лондон – для РИА Новости Украина

О том, какой запомнилась Леди Ди, корреспонденту РИА Новости рассказали гости и жители британской столицы.

Двадцать лет со дня трагической гибели принцессы Дианы исполняется 31 августа 2017 года. На протяжении всего года в Великобритании проводятся мероприятия, работают выставки и демонстрируются фильмы, продаются книги, посвященные памяти Дианы.

Около Кенсингтонского дворца, в котором жила принцесса вместе со своими детьми и супругом принцем Чарльзом, разбит "Белый сад", в котором размещены уникальные цветочные сооружения из тюльпанов, нарциссов, маргариток, незабудок, английских белых роз и декоративных трав.

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Туристы, оказавшиеся в Лондоне в последние дни августа, не остались в стороне — они активно посещают выставки в Букингемском и Кенсингтонском дворцах, на которых выставлены личные вещи, фотографии и платья леди Ди.

Жива в памяти

Некоторые моменты из жизни принцессы нашли отклик и в жизни собеседников РИА Новости. Светлана, приехавшая из Болгарии, посетившая выставку с дизайнерскими платьями Дианы в Кенсингтонском дворце, отметила, что хорошо помнит принцессу.

"Мне очень понравилась эта выставка. Я хорошо помню Диану и даже в некоторых ее платьях. Она мне всегда нравилась", — рассказывает собеседница агентства.

"Однажды Диана, когда только вышла замуж, появилась на публике в туфлях на низкой подошве, и сразу же стало модно носить балетки. Мне тогда это очень помогло, потому что тогда я сломала ногу и не могла ходить на высоких каблуках. Очень вовремя балетки вошли в моду! Этот момент я отлично помню", — поделилась воспоминаниями Светлана.

Многие опрошенные РИА Новости посетители выставок отметили, что с теплотой вспоминают благотворительную деятельность принцессы Дианы. Британская семейная пара Лора и Марк в разговоре с РИА Новости отметили, что всегда восхищались теми добрыми делами, которые несла миру Диана.

"Мне всегда это нравилось. По-моему, она это делала искренне", — говорит Марк.

"Я думаю, что за эти 20 лет, что ее нет с нами, она могла бы изменить мир к лучшему, хотя уже и не была супругой принца Чарльза. Она помогала брошенным и обездоленным детям, больным людям, боролась с бедностью", — отметила Лора.

По книгам и фильмам

Более молодое поколение, не заставшее Диану при жизни, узнает о принцессе из фильмов, книг и публикаций. Британка Джоанна, посетившая выставку с платьями принцессы, сказала, что впечатлена Дианой.

"Я была ребенком, когда она погибла, поэтому я ее не помню. Но она была очень вдохновляющей женщиной и добрым человеком. Эти платья, которые я сегодня увидела, прекрасны", — рассказала собеседница агентства.

Студентки из Китая Шуанг и Линг, посетившие небольшую экспозицию с личными вещами Дианы в Букингемском дворце, отметили, что о принцессе у них самые приятные впечатления.

"Диана любила музыку, детей. Она была живой, красивой и элегантной женщиной. Очень жаль, что она ушла из жизни так рано, оставив двух маленьких сыновей", — сказали они.

"Я хорошо помню ее танец с Джоном Траволтой. Она была милой, естественной и более живой по сравнению с другими членами королевской семьи. К сожалению, ее семейная жизнь не сложилась. И конечно же, ее гибель была шоком для всего мира", — рассказала туристка из России Елена.

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP Годовщина гибели принцессы Дианы

В ночь на 31 августа 1997 года Диана трагически погибла в автокатастрофе в Париже. Автомобиль, в котором ехала принцесса, на высокой скорости врезался в стену в туннеле под мостом Альма. Друг Дианы, с которым она находилась в машине — кинопродюсер Доди аль-Файед, — и водитель скончались на месте, телохранитель был тяжело ранен. После автокатастрофы тяжелораненая Диана была доставлена в больницу, где спустя несколько часов скончалась.