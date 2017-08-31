наверх
31.08.201717:11
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    Жива в сердцах людей. Туристы в Лондоне вспоминают принцессу Диану

    (обновлено: )55
    Туристы со всего мира, приехавшие в Лондон, в последние дни августа вспоминают принцессу Диану, погибшую 20 лет назад. Живой характер, трагическая судьба и добрые дела - остались в сердцах тех, кто помнит ее и тех, кто узнает о ней только из фильмов и публикаций.
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

    Наталья Копылова, Лондон – для РИА Новости Украина

    О том, какой запомнилась Леди Ди, корреспонденту РИА Новости рассказали гости и жители британской столицы.

    Двадцать лет со дня трагической гибели принцессы Дианы исполняется 31 августа 2017 года. На протяжении всего года в Великобритании проводятся мероприятия, работают выставки и демонстрируются фильмы, продаются книги, посвященные памяти Дианы.

    Около Кенсингтонского дворца, в котором жила принцесса вместе со своими детьми и супругом принцем Чарльзом, разбит "Белый сад", в котором размещены уникальные цветочные сооружения из тюльпанов, нарциссов, маргариток, незабудок, английских белых роз и декоративных трав.

    Читайте также: 20 лет после гибели. В мире не утихают споры о принцессе Диане

    Туристы, оказавшиеся в Лондоне в последние дни августа, не остались в стороне — они активно посещают выставки в Букингемском и Кенсингтонском дворцах, на которых выставлены личные вещи, фотографии и платья леди Ди.

    Жива в памяти

    Некоторые моменты из жизни принцессы нашли отклик и в жизни собеседников РИА Новости. Светлана, приехавшая из Болгарии, посетившая выставку с дизайнерскими платьями Дианы в Кенсингтонском дворце, отметила, что хорошо помнит принцессу.

    Британский телеканал показал скандальный фильм о принцессе Диане. Видео
    Канал Fox Networks Group Middle East на Youtube
    Британский телеканал показал скандальный фильм о принцессе Диане

    "Мне очень понравилась эта выставка. Я хорошо помню Диану и даже в некоторых ее платьях. Она мне всегда нравилась", — рассказывает собеседница агентства.

    "Однажды Диана, когда только вышла замуж, появилась на публике в туфлях на низкой подошве, и сразу же стало модно носить балетки. Мне тогда это очень помогло, потому что тогда я сломала ногу и не могла ходить на высоких каблуках. Очень вовремя балетки вошли в моду! Этот момент я отлично помню", — поделилась воспоминаниями Светлана.

    Многие опрошенные РИА Новости посетители выставок отметили, что с теплотой вспоминают благотворительную деятельность принцессы Дианы. Британская семейная пара Лора и Марк в разговоре с РИА Новости отметили, что всегда восхищались теми добрыми делами, которые несла миру Диана.

    "Мне всегда это нравилось. По-моему, она это делала искренне", — говорит Марк.

    "Я думаю, что за эти 20 лет, что ее нет с нами, она могла бы изменить мир к лучшему, хотя уже и не была супругой принца Чарльза. Она помогала брошенным и обездоленным детям, больным людям, боролась с бедностью", — отметила Лора.

    Белый сад в память о принцессе Диане
    Associated Press Jonathan Brady
    В Лондоне открыли Белый сад в память о принцессе Диане

    По книгам и фильмам

    Более молодое поколение, не заставшее Диану при жизни, узнает о принцессе из фильмов, книг и публикаций. Британка Джоанна, посетившая выставку с платьями принцессы, сказала, что впечатлена Дианой.

    "Я была ребенком, когда она погибла, поэтому я ее не помню. Но она была очень вдохновляющей женщиной и добрым человеком. Эти платья, которые я сегодня увидела, прекрасны", — рассказала собеседница агентства.

    Студентки из Китая Шуанг и Линг, посетившие небольшую экспозицию с личными вещами Дианы в Букингемском дворце, отметили, что о принцессе у них самые приятные впечатления. 

    "Диана любила музыку, детей. Она была живой, красивой и элегантной женщиной. Очень жаль, что она ушла из жизни так рано, оставив двух маленьких сыновей", — сказали они.

    "Я хорошо помню ее танец с Джоном Траволтой. Она была милой, естественной и более живой по сравнению с другими членами королевской семьи. К сожалению, ее семейная жизнь не сложилась. И конечно же, ее гибель была шоком для всего мира", — рассказала туристка из России Елена.

    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
    Годовщина гибели принцессы Дианы

    В ночь на 31 августа 1997 года Диана трагически погибла в автокатастрофе в Париже. Автомобиль, в котором ехала принцесса, на высокой скорости врезался в стену в туннеле под мостом Альма. Друг Дианы, с которым она находилась в машине — кинопродюсер Доди аль-Файед, — и водитель скончались на месте, телохранитель был тяжело ранен. После автокатастрофы тяжелораненая Диана была доставлена в больницу, где спустя несколько часов скончалась.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Анна Курбатова
    Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
    Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения Нестору Шуфричу-младшему
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Завод Arkema
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе