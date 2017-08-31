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31.08.201717:11
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    Фотоленты

    Диана, 20 лет со дня гибели. Как вспоминают принцессу

    (обновлено: )19
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    KIRSTY WIGGLESWORTH, REBECCA NADEN / POOL / AFP
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
    Годовщина гибели принцессы Дианы
    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

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    В Лондоне в последние дни августа вспоминают принцессу Диану, погибшую 20 лет назад. 

    Принцесса Диана. Архивное фото
    wikipedia
    20 лет после гибели. В мире не утихают споры о принцессе Диане

    На момент гибели принцессе Уэльской было всего 36 лет.

    Будущая принцесса Уэльская была младшей дочерью виконта Элторпа, позднее восьмого графа Спенсера, то есть принадлежала к одной из самых родовитых семей в Великобритании. Знавшие Диану в детстве отмечали граничащую с застенчивостью скромность девочки, любовь к активным играм и спорту и равнодушие к нарядам. При этом Диана, по собственному признанию, предвидела, что ей суждено большое будущее и брак с "человеком, который всегда будет на виду".

    Так и случилось: юная Диана, учившаяся в Англии и Швейцарии и недолгое время проработавшая воспитательницей в лондонском детском саду, в 16 лет познакомилась с наследником престола принцем Чарльзом, а в 19 лет вышла за него замуж. Через год – в 1982 году — у пары родился старший сын принц Уильям, а в 1984 – младший, принц Гарри.

    В ночь на 31 августа 1997 года Диана погибла в автокатастрофе в Париже. Автомобиль, в котором ехала принцесса, на высокой скорости врезался в стену в туннеле под мостом Альма. Возлюбленный Дианы, с которым она находилась в машине — кинопродюсер Доди аль-Файед — и водитель скончались на месте, телохранитель был тяжело ранен. После автокатастрофы тяжело раненная Диана была доставлена в больницу, где спустя несколько часов скончалась.

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