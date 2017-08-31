Диана, 20 лет со дня гибели. Как вспоминают принцессу

В Лондоне в последние дни августа вспоминают принцессу Диану, погибшую 20 лет назад.

На момент гибели принцессе Уэльской было всего 36 лет.

Будущая принцесса Уэльская была младшей дочерью виконта Элторпа, позднее восьмого графа Спенсера, то есть принадлежала к одной из самых родовитых семей в Великобритании. Знавшие Диану в детстве отмечали граничащую с застенчивостью скромность девочки, любовь к активным играм и спорту и равнодушие к нарядам. При этом Диана, по собственному признанию, предвидела, что ей суждено большое будущее и брак с "человеком, который всегда будет на виду".

Так и случилось: юная Диана, учившаяся в Англии и Швейцарии и недолгое время проработавшая воспитательницей в лондонском детском саду, в 16 лет познакомилась с наследником престола принцем Чарльзом, а в 19 лет вышла за него замуж. Через год – в 1982 году — у пары родился старший сын принц Уильям, а в 1984 – младший, принц Гарри.

В ночь на 31 августа 1997 года Диана погибла в автокатастрофе в Париже. Автомобиль, в котором ехала принцесса, на высокой скорости врезался в стену в туннеле под мостом Альма. Возлюбленный Дианы, с которым она находилась в машине — кинопродюсер Доди аль-Файед — и водитель скончались на месте, телохранитель был тяжело ранен. После автокатастрофы тяжело раненная Диана была доставлена в больницу, где спустя несколько часов скончалась.