20 лет после гибели. В мире не утихают споры о принцессе Диане

Мария Табак, Лондон – для РИА Новости Украина

Спустя 20 лет после гибели принцессы Уэльской Дианы вокруг ее имени не умолкают споры. Ее благородство, доброта, необычная внешность, печальный взгляд исподлобья, элегантность и обаяние в сочетании с трагической судьбой продолжают многих восхищать, однако есть и те, кто скептически относится и к годовщине, и к самой покойной принцессе.

Короткая жизнь

Принцессе Диане на момент гибели было всего 36 лет, однако событий в ее жизни хватило не на одну биографию.

Будущая принцесса Уэльская была младшей дочерью виконта Элторпа, позднее восьмого графа Спенсера, то есть принадлежала к одной из самых родовитых семей в Великобритании. Знавшие Диану в детстве отмечали граничащую с застенчивостью скромность девочки, любовь к активным играм и спорту и равнодушие к нарядам. При этом Диана, по собственному признанию, предвидела, что ей суждено большое будущее и брак с "человеком, который всегда будет на виду".

Так и случилось: юная Диана, учившаяся в Англии и Швейцарии и недолгое время проработавшая воспитательницей в лондонском детском саду, в 16 лет познакомилась с наследником престола принцем Чарльзом, а в 19 лет вышла за него замуж. Через год – в 1982 году — у пары родился старший сын принц Уильям, а в 1984 – младший, принц Гарри.

REUTERS Stefan Wermuth Чарльз, принц Уэльский

Однако брак Чарльза и Дианы просуществовал недолго. В декабре 1992 года было объявлено, что принц и принцесса Уэльская решили разойтись, а 28 августа 1996 года их брак был официально расторгнут. После развода Диана была лишена права именоваться "Ее королевское высочество", но титул принцессы Уэльской за ней сохранили.

Среди причин развода СМИ называли и непрекращающийся роман Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз (позднее ставшей его супругой), и измены самой Дианы, и давление на принцессу со стороны королевской семьи.

На протяжении всей жизни Диана активно занималась благотворительной деятельностью. Она была президентом и руководителем более сотни благотворительных организаций. В сферу ее благотворительной деятельности входили проблемы бездомных, инвалидов, больных СПИД.

После развода принцесса передала большую часть своих постов в благотворительных и иных организациях в другие руки, оставив себе Centrepoint (организация, помогающая бездомным), лондонскую детскую больницу на Грейт-Ормонд-стрит и Королевский лондонский госпиталь Марсден, а также помощь больным СПИД (National AIDS Trust).

В 1996 году принцесса была активным участником кампании против производства и использования противопехотных мин. В рамках этой кампании в 1997 году она посещала Анголу, США, Боснию, выступала в Королевском географическом обществе в Лондоне.

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В ночь на 31 августа 1997 года Диана погибла в автокатастрофе в Париже. Автомобиль, в котором ехала принцесса, на высокой скорости врезался в стену в туннеле под мостом Альма. Возлюбленный Дианы, с которым она находилась в машине — кинопродюсер Доди аль-Файед — и водитель скончались на месте, телохранитель был тяжело ранен. После автокатастрофы тяжело раненная Диана была доставлена в больницу, где спустя несколько часов скончалась.

По итогам судебных слушаний присяжные заседатели пришли к выводу, что среди причин гибели принцессы Дианы и Доди аль-Файеда были противозаконные действия журналистов таблоидных изданий, преследовавших их машину, и неосторожное ведение машины водителем Анри Полем. Главной же причиной аварии было названо вождение Анри Полем автомобиля в нетрезвом виде.

Повод к откровениям

Цветы, фотографии и свечи к главным воротам Кенсингтонского дворца – бывшей резиденции Дианы, а ныне резиденции ее сыновей принцев Уильяма и Гарри – британцы и туристы со всего мира начали приносить еще задолго до годовщины.

Сад возле дворца, который Диана очень любила, окрасился в белый цвет: по словам садовников, источником вдохновения при создании мемориального сада для них послужило белое платье принцессы с высоким воротником-стойкой от модельера Кэтрин Уокер, получившее прозвище "платье Элвиса".

В среду в саду побывал герцог Кембриджский Уильям с супругой герцогиней Кейт и братом принцем Гарри. Сыновья Дианы планируют увековечить память матери и более надежными средствами, чем цветы: в ближайшее время близ дворца появится памятник Диане.

Daniel LEAL-OLIVAS/AFP Кейт Миддлтон и принц Уильям

Основные британские телеканалы в недели, предшествующие годовщине смерти Дианы, показали фильмы, в съемках которых приняли участие принцы, а также младший брат Дианы граф Чарльз Спенсер. И хотя в целом фильмы не содержали никаких сенсационных открытий, трогательно рассказывали о благотворительной деятельности принцессы, ее доброте, озорном нраве и любви к детям, ближайшие родственники покойной выступили с несколькими неожиданными признаниями.

Сначала принц Гарри рассказал, что долгие годы страдал от психологических проблем, связанных с тем, что он ни с кем не говорил о матери, которую потерял в 12 лет. Потом он же обвинил папарацци в том, что те, став причиной автокатастрофы, вместо того, чтобы помочь умирающей Диане, стали фотографировать ее.

Принц Уильям признался, что и он, и брат всю жизнь будут жалеть о том, что старались побыстрей свернуть телефонный разговор с матерью, оказавшийся потом последним. Также принц Уильям высказался в защиту своей бабушки, королевы Елизаветы Второй, которая подверглась резкой критике за то, что, узнав о гибели Дианы, не приехала сразу в Лондон, а осталась в Шотландии. Принц Уильям объяснил, что в тот момент приоритетом королевы было защитить и поддержать его и Гарри, уберечь детей от шумихи вокруг гибели матери и поддержать их в момент, ставший для них окончанием детства.

Граф Спенсер, в свою очередь, выступил со скандальным заявлением, что его ввели в заблуждение, когда сказали, что сыновья сестры сами решили идти за гробом матери. Он признался, что идти бок о бок с оставшимися без матери детьми под прицелом сотен видео- и фотокамер стало для него самым тяжелым испытанием в жизни.

Загнанный зверь

Одно из самых знаменитых высказываний Дианы, после развода с принцем Чарльзом утратившей возможность в будущем стать королевой, — "Я хочу стать королевой людских сердец". Несомненно, принцесса знала, о чем говорила: глянцевые журналы в преддверии годовщины гибели Дианы публиковали интервью с людьми, знавшими покойную. И все они – от дизайнера обуви Джимми Чу до руководителей благотворительных организаций и пациентов больниц, которых когда-то навещала Диана – вспоминают ее с исключительной теплотой.

По их словам, Диана обладала даром найти нужные слова для любого, в ее присутствии в помещении менялась аура. В то же время многие вспоминают, что принцесса часто грустила.

"Однажды она сказала мне: "Везет тебе, ты можешь делать что хочешь. Только что вот ты съездил в Дорсет, навестил тетю, погулял по пляжу. А я не могу сделать ничего такого", — вспоминает слова Дианы ее бывший телохранитель Кен Уорф.

"Я тогда отвез ее на побережье близ Пула и оставил бродить по пустынному пляжу, где не было никого, кроме пары ловцов устриц и нескольких стариков-нудистов… После этого она сказала, что чувствует себя пободрее и в кои-то веки раз ощущает себя "нормальной", — рассказал Уорф.

Многие вспоминают неожиданные слезы Дианы, ее сбивчивые признания, грусть, не покидавшую принцессу. После развода с Чарльзом принцесса, если верить воспоминаниям, несколько воспрянула духом, однако ненадолго: интерес журналистов к ее личной жизни вышел далеко за пределы разумного, папарацци гонялись за ней повсюду, доводя ее до истерики.

Слухи о романах принцессы, изменах ей принца Чарльза, скандальные откровения слуг множились, фотографии Дианы не сходили с обложек журналов и первых страниц газет. Дети, оставшиеся жить с отцом, во время совместных отпусков с матерью также становились мишенями папарацци.

Истерия достигла своего накала при появлении новостей о романе Дианы с сыном тогдашнего владельца универмага Harrods Доди аль-Файедом. Фотографы преследовали пару повсюду, не давая им прохода. Трагическая гибель Дианы и Доди в парижском тоннеле стала сенсацией, но одновременно и страшным логическим завершением "охоты" на загнанного зверя, в которого превратилась принцесса.

Диане на момент гибели было всего 36 лет, ее старшему сыну сейчас 35, и он, пережив в юном возрасте трагедию, вынес из нее определенные уроки.

Память жива

Гибель принцессы Дианы стала причиной радикального изменения в отношениях королевской семьи и средств массовой информации. Последние, осознав свою ответственность, согласились не преследовать членов королевской семьи при условии регулярного предоставления им возможностей для съемки, информирования о значимых событиях и снабжения фотографиями из "личных архивов".

Тем не менее, сбои случаются до сих пор. Принц Уильям регулярно судится с репортерами, фотографирующими его жену и детей, принц Гарри в ноябре прошлого года был вынужден выступить с заявлением, в котором потребовал от журналистов прекратить преследование его подруги, американской актрисы Меган Маркл.

Воспоминаниями о Диане пронизана жизнь ее детей. Принц Уильям недавно рассказал, что у него дома в Кенсингтонском дворце на стенах немало фотографий принцессы Дианы, и зачастую, укладывая спать своих детей, он рассказывает принцу Джорджу и принцессе Шарлотте о "бабушке Диане".

Кольцо, подаренное принцем Чарльзом Диане при помолвке, теперь носит супруга принца Уильяма герцогиня Кейт. Она же периодически надевает на государственные приемы и любимую тиару Дианы. "Диана" — одно из имен дочери Уильяма и Кейт принцессы Шарлотты.

Ложка дегтя

Однако, несмотря на всю популярность принцессы Дианы, следует отметить, что некоторые британцы ее значимость для страны оспаривают.

Так, глава британской антимонархической организации Republic Грэм Смит заявил РИА Новости, что шумиха вокруг 20-летия гибели принцессы Уэльской – не более чем раздутая СМИ кампания, а сама Диана не сыграла большой роли в истории своей страны.

"Если вы посмотрите на опросы общественного мнения, они статичны, они не изменились. Большинство людей не интересуются монархией так или иначе, и большинство не обращает особого внимания на такие вещи, как годовщины или свадьбы, у большинства людей нет какого-то определенного мнения о принцессе Диане, да и саму Диану уже мало кто помнит, прошло уже 20 лет. Если вы спросите на улицах, помнят ли они что-то о Диане, в курсе ли они годовщины, большинство ответит, что нет", — сказал Смит.

По мнению главы Republic, весь шум вокруг годовщины гибели – это кампания, которую ведут сыновья принцессы при поддержке средств массовой информации, любящих смаковать трагические истории.

"Пресса такое любит, журналистам есть что рассказать, сыновья Дианы продвигают эту историю по каким-то своим причинам, но большинство людей все эти журналы не читает, им все равно", — считает Смит.

К той точке зрения, что Диана внесла серьезный вклад в историю своей страны, лидер Republic относится также очень скептически.

"Не думаю, что она много сделала для страны, хотя некоторые патронируемые ею организации действительно внесли положительный вклад. Диана — трагическая фигура, она совершила ошибки, которые определили всю ее жизнь, она связалась с королевской семьей и, видимо, жалела об этом всю жизнь. Это грустно, но ее вклад в жизнь страны был минимален, а ее взгляд на окружающий мир — слишком упрощен. Я думаю, это трагическая история", — подытожил Смит.