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    Елизавета II не уступит трон принцу Чарльзу

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    Ранее СМИ сообщали, что согласно информации источников в Букингемском дворце, королева сказала своим родным следующее: если она доживет до 95 лет, то уступит место Чарльзу посредством Акта о регентстве.
    Королева Елизавета II в Палате лордов
    REUTERS Suzanne Plunkett

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Королева Великобритании Елизавета II не будет  уступать трон принцу Чарльзу, пишет газета Sunday Times со ссылкой на источники, близкие к королеве.

    Ранее автор издания Mail on Sunday Роберт Джобсон сообщил, что, согласно информации источников в Букингемском дворце, королева сказала своим родным следующее: если она доживет до 95 лет, то уступит место Чарльзу посредством Акта о регентстве. Пресс-служба наследника британского престола принца Чарльза отказалась от комментариев сообщения о предполагаемом регентстве сына Елизаветы II.

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    По словам источников издания, королева остается как никогда привержена своему долгу. Они также опровергли сообщения о том, что королева запросит вступление в силу Акта о регентстве в ближайшем будущем.

    Как сообщили газете три источника, ни Букингемский дворец, ни вестминстерская резиденция Чарльза Кларенс-хаус не планируют передачу полномочий. Представители дворца отказались от комментариев, но напомнили клятву королевы, которую она сделала на 21-й день рождения, когда она поклялась, что будет служить стране всю свою жизнь.

    "Пока она здорова, несмотря на свой возраст, я не вижу (возможности — ред.) регентства", — заявил один из источников изданию. По его словам, передача полномочий может состояться только в том случае, если королева окажется неспособна выполнять свои обязанности из-за состояния здоровья.

    Сейчас королеве Елизавете II 91 год, недавно ее муж, герцог Эдинбургский Филип, фактически вышел на пенсию — дворец объявил, что герцог больше не будет выполнять свои официальные обязательства и посещать мероприятия в качестве официального лица.

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