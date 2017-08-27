Шведская принцесса Мадлен ждет третьего ребенка – королевский двор

КИЕВ, 27 авг – РИА Новости Украина. Королевский двор Швеции сообщил в воскресенье, что шведская принцесса Мадлен беременна и ждет третьего ребенка.

"Принцесса чувствует себя хорошо, и роды ожидаются к марту 2018 года", — говорится в сообщении для прессы королевского дома.

Тридцатипятилетняя принцесса Мадлен — младшая дочь шведского короля. Первенцем главы государства стала в 1977 году кронпринцесса Виктория. Следом за ней в 1979 году родился принц Карл Филип.

Мадлен вышла замуж за американского финансиста с британскими корнями Кристофера О'Нила в 2013 году. Супружеская пара живет в Лондоне. У пары уже есть двое детей – принцесса Леонор (2014) и принц Николас (2015).

Король Швеции Карл XVI Густав и его супруга королева Сильвия впервые назвали себя дедушкой и бабушкой в феврале 2012 года после рождения принцессы Эстель – дочери кронпринцессы Виктории. Сейчас у королевской пары в общей сложности пятеро внуков: три мальчика и две девочки.