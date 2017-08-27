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    Шведская принцесса Мадлен ждет третьего ребенка – королевский двор

    (обновлено: )25
    Шведская принцесса Мадлен и ее муж, финансист Кристофер О'Нил уже воспитывают дочь принцессу Леонор (2014) и сына Николаса (2015).
    Свадьба шведской принцессы Мадлен и финансиста Кристофера О'Нила
    REUTERS Fredrik Sandberg/Scanpix

    КИЕВ, 27 авг – РИА Новости Украина. Королевский двор Швеции сообщил в воскресенье, что шведская принцесса Мадлен беременна и ждет третьего ребенка.

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    "Принцесса чувствует себя хорошо, и роды ожидаются к марту 2018 года", — говорится в сообщении для прессы королевского дома.

    Тридцатипятилетняя принцесса Мадлен — младшая дочь шведского короля. Первенцем главы государства стала в 1977 году кронпринцесса Виктория. Следом за ней в 1979 году родился принц Карл Филип.

    Мадлен вышла замуж за американского финансиста с британскими корнями Кристофера О'Нила в 2013 году. Супружеская пара живет в Лондоне. У пары уже есть двое детей – принцесса Леонор (2014) и принц Николас (2015).

    Король Швеции Карл XVI Густав и его супруга королева Сильвия впервые назвали себя дедушкой и бабушкой в феврале 2012 года после рождения принцессы Эстель – дочери кронпринцессы Виктории. Сейчас у королевской пары в общей сложности пятеро внуков: три мальчика и две девочки.

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