Беременная экс-подружка Ди Каприо опубликовала "горячий" снимок в бикини

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Известная израильская модель Бар Рафаэли, которая долгое время находилась в отношениях с оскароносным американским актером Леонардо Ди Каприо, опубликовала откровенный снимок с отдыха.

32-летняя модель, готовящаяся к рождению второго ребенка, разместила на своей странице в Instagram снимок в бикини, сделанный в бассейне.

"Картошка, плавающая в воде", — так подписала фото модель.

Бар Рафаэли, instagram Израильская модель Бар Рафаэли

Около месяца назад Рафаэли отдыхала на острове Самуи, от куда также выкладывала горячие фотографии.

Бар Рафаэли, instagram Израильская модель Бар Рафаэли

Напомним, в прошлом году Бар и ее 42-летний супруг уже стали родителями девочки. Вскоре у пары снова будет ребенок.

Ранее сообщалось, что известная американская певица Бейонсе родила двойню.