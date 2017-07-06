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    Культура

    Беременная экс-подружка Ди Каприо опубликовала "горячий" снимок в бикини

    (обновлено: )38813
    Известная израильская модель Бар Рафаэли и ее 42-летний супруг бизнесмен Ади Эзра готовятся к рождению второго ребенка.
    Израильская модель Бар Рафаэли
    Бар Рафаэли, instagram

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Известная израильская модель Бар Рафаэли, которая долгое время находилась в отношениях с оскароносным американским актером Леонардо Ди Каприо, опубликовала откровенный снимок с отдыха.

    32-летняя модель, готовящаяся к рождению второго ребенка, разместила на своей странице в Instagram снимок в бикини, сделанный в бассейне. 

    "Картошка, плавающая в воде", — так подписала фото модель.

    Бар Рафаэли, instagram
    Израильская модель Бар Рафаэли

    Около месяца назад Рафаэли отдыхала на острове Самуи, от куда также выкладывала горячие фотографии.

    Бар Рафаэли, instagram
    Израильская модель Бар Рафаэли

    Напомним, в прошлом году Бар и ее 42-летний супруг уже стали родителями девочки. Вскоре у пары снова будет ребенок.

    Ранее сообщалось, что известная американская певица Бейонсе родила двойню.

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