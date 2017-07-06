Беременная экс-подружка Ди Каприо опубликовала "горячий" снимок в бикини

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Известная израильская модель Бар Рафаэли, которая долгое время находилась в отношениях с оскароносным американским актером Леонардо Ди Каприо, опубликовала откровенный снимок с отдыха.
32-летняя модель, готовящаяся к рождению второго ребенка, разместила на своей странице в Instagram снимок в бикини, сделанный в бассейне.
"Картошка, плавающая в воде", — так подписала фото модель.
Около месяца назад Рафаэли отдыхала на острове Самуи, от куда также выкладывала горячие фотографии.
Напомним, в прошлом году Бар и ее 42-летний супруг уже стали родителями девочки. Вскоре у пары снова будет ребенок.
Ранее сообщалось, что известная американская певица Бейонсе родила двойню.