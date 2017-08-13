Британская королева устроила вечеринку под песни группы ABBA - СМИ

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Королева Великобритании Елизавета II устроила вечеринку для своих подданных в Виндзорском замке, 500 человек танцевали всю ночь под музыку шведской группы ABBA, сообщает газета Daily Mail.

По данным издания, творчество ABBA не случайно стало главной темой торжества, ведь у королевы есть любимая песня в репертуаре группы — Dancing Queen.

Как сообщается, гости были одеты в костюмы эпохи ABBA, а на сцене выступала трибьют-группа (исполнители, копирующие стиль известного коллектива — ред.). Цена билета на вечеринку составила 12,5 фунта (около 14 евро).

ABBA — шведский музыкальный коллектив, существовавший в 1972-1982 годах. Назван по первым буквам имен исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Одна из самых успешных групп в истории поп-музыки.