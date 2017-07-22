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    Забыв о терактах. Национальный праздник Бельгии

    (обновлено: )23
    Празднование началось с исполнения гимна "Тебе, Боже" в соборе Святого Михаила и Святой Гудулы в присутствии короля бельгийцев Филиппа и его супруги, королевы Матильды, а также представителей королевской семьи и политического истеблишмента.
    Торжества в Брюсселе по случаю национального праздника Бельгии — Дня присяги короля
    twitter.com/AnnaVanDensky

    Александр Шишло — Брюссель, для РИА Новости Украина

    Десятки тысяч человек, несмотря на угрозу терактов, участвуют в торжествах в Брюсселе по случаю национального праздника Бельгии — Дня присяги короля, отмечаемого 21 июля.

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    В этом году особенностью военного парада в Брюсселе по случаю национального праздника стало то, что некоторым его участникам — более 130 полицейским — из соображений безопасности впервые выдали патроны к оружию. При этом сами военнослужащие, в отличие от полицейских, прошли праздничным маршем с пустыми оружейными рожками.

    Во избежание терактов, подобных Ницце, центр Брюсселя, где проходят народные гуляния, полностью закрыт для автомобильного движения. Заграждения установлены таким образом, чтобы не допустить их объезда и прорыва в зоны массового скопления людей. Полицией блокированы также подъезды к европейскому кварталу, где расположены институты Евросоюза — Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент, сообщают РИА Новости.

    "Конечно, немного страшно, но мы чувствуем себя под защитой", — говорит жительница Брюсселя Моник, мать троих детей.

    twitter.com/ArmyComplex
    Военные во время торжеств в Брюсселе по случаю национального праздника Бельгии — Дня присяги короля

    В свою очередь другой собеседник агентства по имени Ахмед пожелал "гореть всем террористам в аду". "Я люблю свою вторую родину! Нас им не запугать!", — сказал он.

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    По традиции празднование началось с исполнения гимна "Тебе, Боже" в соборе Святого Михаила и Святой Гудулы в присутствии короля бельгийцев Филиппа и его супруги, королевы Матильды, а также представителей королевской семьи и политического истеблишмента страны.

    В праздничный день по всей Бельгии проводятся многочисленные мероприятия: концерты, народные гуляния и ярмарки. Завершатся торжества грандиозным фейерверком в центре Брюсселя.

    twitter.com/AnnaVanDensky
    Торжества в Брюсселе по случаю национального праздника Бельгии — Дня присяги короля

    Проехав сегодня второпях под кирпич, корреспондент наткнулся на полицию. "Вы знак видели?", — спросил полицейский. "Нет", – был ответ.

    "А алкоголь употребляли?" — "Да, пиво, как и все..". — "Хорошего праздника, месье!", — сказал полицейский.

    С праздником, бельгийцы!

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